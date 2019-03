As profissões ideais para cada signo

Saber que percurso profissional seguir nunca é uma escolha fácil mas o zodíaco pode dar uma ajuda:

1 – CARNEIRO, 21 de março a 19 de abril - Kristen Stewart:

As nativas deste signo são líderes naturais e têm grande facilidade em assumir posições de poder. No entanto, não sabem lidar com chefia, irritam-se facilmente e têm dificuldade em perceber as restrições adjacentes à sua posição na empresa. Como líderes muito autónomas, é inevitável que cheguem ao topo... As mulheres Carneiro têm tendência a aventurar-se em diversos projetos mas nem sempre os terminam, por isso, é essencial que contem com uma equipa que as apoie. Idealmente, gostam de profissões competitivas e desafiantes, que tanto podem passar pelo físico, como personal trainer, atleta, militar ou trabalhar numa empresa de desporto, como dirigir equipas ligadas aos media ou ser CEO’s de uma empresa.

2 – TOURO, 20 de abril a 20 de maio, Cher:

Enquanto trabalhadoras, as nativas de Touro têm os pés assentes na terra e são muito práticas e aplicadas. Também naturalmente inclinadas para liderar, são boas em equipa e um ótimo exemplo de profissionalismo e entrega. Para estas personalidades, é mais importante delegar do que controlar embora a sua teimosia possa ser desconcertante. O seu trabalho ideal poderá estar ligado à indústria hoteleira ou à moda, empregos que lhes permitem admirar as coisas belas da vida. Este signo também é excelente em finanças e contas, portanto sentir-se-ia em casa a trabalhar como consultora financeira ou noutras profissões do género.

3 - GÉMEOS, 21 de maio a 20 de junho, Brooke Shields:

A nativa de Gémeos brilha em ambientes acelerados e variados, que lhe permitam muita interação, quer seja com pessoas, lugares ou experiências. Não se podem deixar aborrecer com tarefas mais triviais e paradas - ambientes de trabalho monótonos não são para estas personalidades. As mulheres Gémeos são muito ativas e boas comunicadoras, sendo capazes de gerir informação e ideias com facilidade. Entre as suas profissões ideais estão trabalhos em ensino e em comunicação, como relações públicas, jornalismo, publicidade e manager de projetos.

4 – CARANGUEJO, 21 de junho a 22 de julho, Liv Tyler:

Como cuidadoras precisam de ver que o seu trabalho faz diferença na vida das pessoas, e como colegas de equipa, têm tendência para liderar e trabalham com responsabilidade facilmente. Uma profissão que permita aconselhar e resolver problemas é sempre interessante para as mulheres Caranguejo. Por outro lado, não se dão bem em empregos em que não consigam ver o impacto positivo do seu trabalho – precisam sempre dessa motivação. Entre as suas carreiras ideais, estão educadora de infância, tal como áreas como a segurança social, saúde e bem-estar, recursos humanos ou direito.

5 - LEÃO, 23 de julho a 22 de agosto, Lisa Kudrow:

As mulheres Leão gostam de ser o centro das atenções – tentam sempre inspirar e incentivar os outros a serem a melhor versão de si mesmos. Os Leões estão entre os melhores chefes do zodíaco, apesar de muito exigentes, têm charme e uma natureza bondosa. Carreiras no ensino ou na política e cargos na área da saúde (como nutricionista ou treinador de fitness) ou na área das artes (como ator, músico ou seguir uma carreira no cinema) combinam bem com estas líderes solidárias.

6 – VIRGEM, 23 de agosto a 22 de Setembro, Jada Pinket Smith:

A mulher Virgem é perfecionista e está sempre pronta para ajudar os outros. Tem grande compaixão e aceita direções facilmente, tornando-se uma trabalhadora calma e que não deixa nunca nada incompleto. Enquanto chefe, é prática e protetora, ao mesmo tempo que exige o melhor da sua equipa. Tem tendência a ser muito dura consigo mesma, por isso precisa da ajuda de outras pessoas para não se perder nos detalhes. Com uma memória extraordinária, as personalidades Virgem lidam bem com grandes quantidades de informação e são capazes de se controlar muito bem emocionalmente. Trabalham bem na indústria de serviços e de cuidados e também em qualquer emprego relacionado com pesquisa e estatística (editor, técnico, tradutor).

7 – BALANÇA, 23 de Setembro a 22 de outubro, Naomi Watts:

As nativas de Balança são seres sociais por isso são ótimas mediadoras dentro e fora do escritório. Sendo o signo do equilíbrio, esta nativa lê facilmente as pessoas que a rodeiam, compreendendo motivações e aspirações. Assim, trabalharia muito bem como diplomata, assistente, tradutora e vendedora. Enquadra-se também em trabalhos jurídicos, como o de juiz ou advogada. Com muito bom coração, a mulher Balança gosta de trabalhar a ajudar os outros, por isso também se adapta bem a empregos de serviço a clientes, agências de viagem ou planeadora de casamentos.

8 – ESCORPIÃO, 23 de outubro a 21 de novembro, Winona Rider:

Discreta e capaz de guardar segredos, a mulher escorpião seria a agente secreta perfeita. Consegue resolver problemas e lidar com informação sensível ou negociações confidenciais ou que impliquem investigação. Adepta de desafios, a sua vertente de exploradora funciona melhor em áreas que não atraem qualquer um – como medicina ou investigação forense. Também são óptimas personalidades para trabalhar em resolução de crises.

9 – SAGITÁRIO, 22 de novembro a 21 de dezembo, Scarlett Johansson:

Inclinadas para a comunicação, as nativas de Sagitário inspiram os colegas e são ótimas jogadoras de equipa. Adaptam-se fácil e rapidamente à mudança e encorajam sempre as pessoas que as rodeiam a aproveitar ao máximo os seus empregos. Gostam de aprender e são muito versáteis no que toca ao trabalho. Adoram viajar e aprender com os outros, por isso qualquer trabalho relacionado com viagens – como consultoria ou turismo - é bom para as mulheres Sagitário. Empregos ligados ao ensino também se adequam à sua lista de possibilidades.

10 – CAPRICÓRNIO, 22 de dezembro a 19 de janeiro, Alison Brie:

Sérias, pragmáticas e organizadas – mas definitivamente não aborrecidas. Naturalmente líderes, as mulheres Capricórnio têm o carisma e o entusiasmo para liderar um exército. Não se deixam intimidar facilmente nem se irritam com a autoridade, pois sabem que com trabalho, dedicação e persistência também conseguem chegar ao topo. A nativa deste signo é capaz de trabalhar com vários tipos de pessoas e chegar à raiz do problema e resolvê-lo. Muito ambiciosas crescem bem em ambientes corporativos e adaptam-se as carreiras como manager de projectos, designer, arquiteta ou engenheira.

11 – AQUÁRIO, 20 de janeiro a 18 de fevereiro, Elizabeth Banks:

Como verdadeiros espírito livres, as nativas de Aquário receiam estar presas a uma vida normal e a um trabalho regular. Gostam de experiências diferentes e fora do comum. Porém, são trabalhadoras exigentes e têm uma atitude "fora da caixa" - são as primeiras a pensar em ideias pouco comuns. Trabalha tão bem em equipa como sozinha, o que leva a uma grande capacidade de adaptação. Assim, empregos como jornalista freelancer, artista gráfica, escritora ou empresária independente são perfeitos para a mulher Aquário.

12 – PEIXES, 19 de fevereiro a 20 de março, Emily Blunt:

O signo mais flexível do zodíaco sabe que não tem que provar nada a terceiros, mas tem que dar o melhor de si mesmo. Capaz de navegar por diversas profissões, sente-se mais realizado num emprego ligado ao seu lado mais sensível e cuidador. Muito intuitivo, trabalha bem em áreas tão diferentes quanto as artes ou a medicina. Qualquer emprego relacionado com cuidados de saúde é perfeito, como enfermeira, terapeuta, psicóloga ou psiquiatra.