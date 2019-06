Os cães também fazem olhinhos diz um novo estudo

Não há coisa mais adorável do que um cachorrinho a olhar para si, com aqueles olhinhos apertados e as sobrancelhas levantadas, como se estivesse a pedir alguma coisa. Agora está comprovado: não dá para resistir a estes olhares dos cães e existem razões para isso. É o que nos diz um novo estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), que aponta o desenvolvimento da manipulação dos cães causado pela sua domesticação.

A relação homem-cão moldou tanto o comportamento quanto a anatomia do animal. Os cães são capazes de ler e utilizar a comunicação humana de maneiras que outros animais não conseguem, a exemplo do lobo – os seus parentes vivos mais próximos. Por exemplo, os cães estabelecem contacto visual com humanos quando não conseguem resolver um problema sozinhos. "Quando os cães fazem este movimento, parecem provocar um forte desejo nos seres humanos de cuidar deles", disse a coautora do estudo, Juliane Kaminski à CNN.

A pesquisa identifica a transformação da anatomia do músculo facial de cães, responsável por levantar a sobrancelha, especificamente para comunicação facial, assemelhando-se a uma expressão que os humanos produzem quando estão tristes. Depois de analisar as cabeças de cães e lobos, os investigadores descobriram que o músculo no rosto dos cães não existe nos lobos, o que justifica os desejos que os primeiros têm de serem cuidados.

"O movimento interno da sobrancelha levantada em cães é impulsionado por um músculo que não existe nos lobos. Essa é uma diferença marcante para espécies separadas há apenas 33.000 anos e achamos que as mudanças musculares notavelmente rápidas podem estar diretamente ligadas à interação social melhorada dos cães com os humanos", explicou a especialista em anatomia Anne Burrows na mesma entrevista.