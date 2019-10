Organii Ecomarket regressa a Marvila

Nos dias 26 e 27 de outubro o Armazém 16 em Marvila recebe a quarta edição do mercado Organii Ecomarket, que este ano é dedicada ao conceito de recomeço. O Ecomarket dividir-se-á em seis áreas de acordo com temas quotidianos à escolha: beleza, casa, bem-estar, desperdício zero, DIY famílias e alimentação saudável, cada uma identificada por uma cor própria no local e no programa.

À semelhança das edições anteriores, o evento convida os visitantes a conhecer novas marcas e projetos bio e eco aliados a uma agenda recheada de palestras, talks, workshops e showcookings com convidados de referência. O mercado também oferece uma zona dedicada à restauração com refeições biológicas com opção entre vegetarianas, vegan ou macrobióticas e a atividades direccionadas para as famílias.

No dia 26 poderá assistir, por exemplo, à mesa redonda "Desafios e oportunidades de um negócio sustentável" ou à palestra "Como devemos reciclar?", entre outros workshops de tricot ou cozinha. No dia seguinte, a 27, há mais novidades: como por exemplo as palestras "O Poder das Plantas Medicinais", "o que é Saúde Integral"; showcookings como o "Pão de Fermentação Natural: massa mãe" ou "Queijos veganos que derretem". Algumas das atividades são iniciativa do Oceanário de Lisboa e do Planetário, numa forma de consciencialização para os danos do plástico nos oceanos e da ação humana no planeta, fazendo deste evento a oportunidade perfeita para reformular o seu estilo de vida e compreender como pode diminuir o seu impacto no planeta a favor das gerações vindouras.Para saber mais sobre o programa consulte o site oficial Organii.