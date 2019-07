Oásis de serenidade

Há quem goste de deixar o melhor para o fim, e quem prefira deixar tudo claro logo de início: pois bem, há muitas razões para visitar o Anantara Vilamoura Algarve Resort, mas a mais evidente nos dias que correm é mesmo a sua piscina. Bem no coração do resort, é em torno dela que gravitam os dias longos de verão. Ladeada por camas e espreguiçadeiras, é bem apoiada pelo serviço pronto e atencioso do bar The Palms Pool, que serve refeições ligeiras que incluem produtos locais e deliciosos cocktails. O resultado? Um pequeno oásis de tranquilidade, "apesar" das muitas crianças que, logo ali ao lado, podem mergulhar num espaço que lhes está reservado ou optar pelo Anantara Explores, um clube com atividades pensadas para cada faixa etária. Quem (ainda assim) for pouco tolerante às distrações infantis pode sempre rumar à Cascades, uma piscina reservada a adultos, com vista para os extensos campos de golfe (com autoria de Arnold Palmer) e uma atmosfera ainda mais silenciosa e exclusiva, também apoiada por um serviço de bar onde se servem ostras da Ria Formosa e sushi, acompanhados por champanhe ou vinho gelado.

Tranquilidade é a palavra-chave incontornável para descrever este que é o primeiro Anantara da Europa, inaugurado em 2017. Os 280 espaçosos quartos e suítes, alguns deles comunicantes (ou seja, perfeitos para famílias) contam com confortáveis varandas onde o sofá em tamanho XL convida a sestas embaladas pela brisa atlântica. Mas não se pense que tudo aqui se resume ao descanso: os hóspedes que não dispensam a atividade física nem no período de férias encontram várias alternativas à inércia. Além da prática de golfe (orientada por um Golf Guru que pode organizar aulas individuais ou de grupo), é possível treinar num centro de fitness completamente equipado ou requisitar os serviços de um personal trainer que encontrará respostas à medida da forma física de cada um. Corrida ou caminhada, aulas de força e flexibilidade ou alongamentos podem ser completadas pelas várias experiências disponíveis no Anantara Spa, com destaque para os tratamentos de Ayurveda realizados com produtos especificamente criados para o efeito e magistralmente executados pelas terapeutas de serviço.

O programa das festas segue num dos seis restaurantes disponíveis, com ofertas bem diferentes, à medida dos apetites mais singulares. É possível optar pelo buffet do restaurante Victoria (diariamente reinventado) ou pelo marisco fresco servido no Ria (que, como o nome indica se abastece substancialmente das iguarias capturadas na Ria Formosa), mas é impossível resistir à experiência que é jantar no premiado Emo. O momento fine dining proporcionado pelo hotel e orquestrado pelo talento do chef executivo Bruno Viegas aposta numa reinterpretação da cozinha autóctone do Algarve com um indispensável toque de contemporaneidade. O mesmo que encontramos na arquitetura elegante e nos mais subtis recantos do hotel, onde é sempre possível encontrar um lugar para parar, respirar e contemplar. Reservas em www.anantara.com