O verão sabe bem no Café Príncipe Real

É possível transformar a sua experiência no Café Príncipe Real de acordo com a sua vontade. Está sol e quer ficar na esplanada? A nova carta do terraço conta com pratos ideias para os dias ao ar livre, como a frigideira de camarões picantes (€16) com molho pesto e, claro, pimenta. É tão saborosa que vale a pena saber que há uma opção similar nos pratos principais: o camarão tigre na frigideira (€28). A incontornável e fresca salada de burrata (€17) e o ceviche de Corvina (€14), que dá água na boca só de lembrar, acompanham na perfeição um (ou mais) dos sete novos cocktails do bar, como o Lusa, feito com pisco sour, líchia e lima kefir (€12). A esplanada não ficaria completa sem o DJ, que anima o ambiente com vista para Lisboa todas as quintas, sextas e sábados das 17h às 21:30.

"Procurámos democratizar mais a carta e deixar de estar tão presos à lusofonia", explicou Luís Casqueira, diretor do hotel Memmo Príncipe Real, lembrando que alguns dos pratos mais pedidos mantiveram-se, já que a maiorida dos clientes são locais e trazem consigo a energia da cidade para dentro do hotel.

A variedade não se fica pela carta. No salão acolhedor do restaurante com vista para o terraço, pode provar as sugestões do novo chef José Miguel Pereira. Novo apenas no cargo, já que já trabalhava na cozinha do Café Príncipe Real com o antigo chef Vasco Lello.

José Miguel faz parte desta nova mudança no menu, que torna a carta mais versátil e apelativa e assim vai ao encontro a quem se senta ao balcão sozinho, quem janta em família ou aos turistas que chegam de fora da cidade. "A autenticidade do sabor tem que lá estar", reforçou o diretor do hotel. A qualidade é provada e comprovada com a vichyssoise de ervilha, ovo e presunto (€6), também servida na carta do terraço, com o cremoso e guloso bacalhau tradicional desconstruído (€21) e o surpreendente tagliatelle caranguejo casca mole (€22), com camarão e toque de gengibre e cebola.

Como quem guarda o melhor para o final, há uma imperdível carne maturada Tomahawk (+- 800g €65), que serve tranquilamente três a quatro pessoas. Se for em grupo, não deixe de deliciar-se com esta opção. Se ainda tiver apetite para a sobremesa, vale a pena provar um daqueles pratos que não podiam sair da carta, o suspiro com frutos tropicais e gelado de goiaba (€7) – só o nome explica porquê.

O quê? Café Príncipe Real. Onde? Memmo Príncipe Real Hotel, Rua D. Pedro V, 56 J. O estacionamento é gratuito para clientes. Quando? De domingo a quarta-feira das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h; E de quinta-feira a sábado das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. Reservas: 96 1844248 ou cafe.preal@memmohotels.com.