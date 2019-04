O treino de super-heroína de Scarlett Johansson

A atriz Scarlett Johansson recebeu um treino de atleta profissional a preparar-se para uma competição para o filme Vingadores: Endgame. O treinador Eric Johnson contou que Scarlett treinou durante 4 a 5 dias por semana, em sessões de 45 minutos por dia e antes das seis da manhã. O horário foi a pedido da própria atriz, para que a mesma pudesse passar mais tempo com a sua filha, Rose Dorothy Dauriac, de apenas quatro anos.

Em entrevista à revista Harper's Bazaar britânica, Eric detalhou que a preparação da atriz para o papel da Viúva Negra incluía treinos com exercícios de pliometria – prática que busca a máxima utilização dos músculos em movimentos rápidos e de explosão –, com o peso kettlebell, ginástica, ioga e levantamento de pesos Olímpicos. "O que é que é suposto a Viúva Negra conseguir fazer? Levantar mais de 200 quilos, (…) estamos a tentar criar esta heroína dos livros de banda desenhada na vida real com alguém que é normal", disse.

Para além do treino intenso, Scarlett Johansson ainda passava cerca de 12 a 15 horas sem comer, e implementou uma dieta que incluiu um circuito de três dias de poucas-poucas-muitas calorias. Nos dias em que consumia poucas calorias, só ingeria cerca de 75 gramas de hidratos de carbono, enquanto o resto era proteína, como peixe, frango e ovos, ou gorduras saudáveis como abacate, manteiga de amendoim ou nozes. No terceiro dia comia até 125 gramas, a incluir arroz branco e tostas. A dieta foi seguida pela atriz por um pouco mais de um ano, durante todo o período de gravação do filme.

Vale lembrar que a própria atriz contou à revista The Hollywood Reporter que antes do seu papel na sequela de filmes Vingadores nunca tinha ido ao ginásio, até que começou a gostar dos seus treinos, tal como fazer elevações, agachamentos e movimentos com o kettlebell.