O seu horóscopo para o mês de abril

Susan Miller, especialista em astrologia seguida um pouco por todo o mundo e conhecida pelas suas leituras simples e diretas, publica todos os meses as suas previsões para os doze signos do zodíaco no site Astrology Zone.

1 – Carneiro, 21 de maço a 19 de abril, Sarah Jessica Parker:

A vida parecerá muito mais fácil agora que Mercúrio deixou de estar retrógrado, pois deixará de sentir os atrasos e frustrações de março –é o tempo de brilhar. A lua nova acontece a 5 de abril e é como o seu próprio ano novo. Esta lua nova aliada a Júpiter (o planeta da boa fortuna) trará uma onda de sorte e felicidade que a ajudará a planear viagens ou a fortalecer as relações de trabalho. Se é solteira e está à procura de amor, o final do mês é ideal para socializar e o amor pode chegar através de um blind date. Poderá ter que tirar tempo pessoal para ajudar um familiar e a sua relação amorosa pode passar por momentos tumultuosos – graças a Úrano, o planeta das surpresas. Porém, terá a ajuda do sortudo Júpiter e verá que melhor sorte se avizinha.

2 – Touro, 20 de abril a 20 de maio, Cate Blanchett:

O mês vai começar de forma tranquila e a nativa de Touro pode ter que repensar as suas próximas ações e decisões. A lua nova a 5 de abril empurra para um momento a sós e de autorreflexão sobre o seu futuro. Poderá passar por algumas mudanças no seu estilo de vida, que obrigam a gastar mais dinheiro, mas não se preocupe que as suas poupanças vão ajudar e a meio do mês receberá boas notícias financeiras. Úrano poderá descarrilar um projeto em que esteja a trabalhar e terá que lidar com o problema de forma rápida e eficaz. Se tudo estiver a correr bem no trabalho, olhe para a sua vida pessoal, pois poderá ter que tomar decisões que a obriguem a ausentar-se do emprego. A sua vida social vai ser vibrante este mês, com o trio Vénus, Neptuno e Mercúrio a brilhar no setor da amizade.







3 – Gémeos, 21 de maio a 20 de junho, Courteney Cox:

Com a chegada de abril surgem muitos convites para as mais variadas festas. A lua nova a 5 de abril trará novas caras e amizades à vida da nativa de Gémeos. Saturno e Plutão fazem pensar sobre responsabilidades fiscais e sobre as obrigações para o mês, pondo um travão à sua diversão. Quanto à sua carreira, será um mês excecional para ascender profissionalmente. Acordos financeiros são favoráveis e prevê-se o aparecimento de um bónus. O seu parceiro, profissional ou pessoal, tornar-se-á no seu melhor confidente e um poço de conhecimento, oferecendo conselhos positivos e corretos.

4 – Caranguejo, 21 de junho a 22 de julho, Olivia Munn:

A nativa de caranguejo está determinada a progredir na carreira. A lua nova a 5 de abril vai aumentar o desejo e a energia para trabalhar mais e depois do esforço será recompensada. A competição é feroz, mas felizmente será capaz de ver as tramas dos adversários e estar sempre uma jogada à frente. Não se pode deixar distrair por estas surpresas. O seu parceiro poderá estar a passar por um mau bocado, dê-lhe espaço para respirar e tenha fé, pois Vénus, Neptuno e Mercúrio estão a trabalhar para resolver os seus problemas amorosos. Se é solteira, aproveite este novo mês para partilhar com os outros esse brilho e magnetismo. Esteja atenta a problemas familiares, pois poderá ter que socorrer alguém próximo. Não preencha demasiado a sua agenda para poder ter espaço de manobra caso tal aconteça.

5 – Leão, 23 de julho a 22 de agosto, Dua Lipa:

Em abril, a nativa de Leão precisa de escapar para descansar e rejuvenescer. A lua nova de 5 de abril vai fazer com que este desejo aumente ainda mais, mas terá que pôr a sua vida profissional em primeiro lugar. Os seus colegas não a vão ajudar a tirar férias numa altura em que há falta de pessoas e que o trabalho está por acabar. Mas não se preocupe – assegure-os que trabalhará até de madrugada para acabar a sua parte. Planeia uma escapadinha romântica com o seu parceiro ou se estiver solteira saia da rotina com uma amiga. Independentemente da companhia, a sua viagem estará repleta de coisas boas, por isso tente ao máximo aproveitar esses dias.

6 – Virgem, 23 de agosto a 22 de Setembro, Zendaya:

A sua situação financeira será muito importante este mês, pois terá que lidar com um grande fardo monetário. Este mês também se prevêem cortes nas despesas e deve tentar gastar menos (em vez de comprar um novo sofá, invista apenas numa nova capa). Comprar ou vendar imobiliário parece trazer grandes vantagens financeiras em abril. Se está numa relação, pense se não estarão ambos prontos para o próximo passo e planeie encontros a dois divertidos e inesperados, tal como se se estivessem a conhecer agora.

7 – Balança, 23 de Setembro a 22 de outubro, Dakota Johnson:

Se tiver demasiadas coisas para conciliar, não tenha vergonha e peça ajuda. Lidar com tudo sozinha é muito complicado, por isso se chegar a hora de decidir prioridades vai ter mesmo de contar com a ajuda de alguém. Uma relação parece entrar numa nova fase com a lua nova de 5 de abril. Se é solteira, pode ter chegado a altura de trocar alianças e promessas com alguém. Se já é casada, encontre um hobbie em que ambos se possam divertir. Júpiter trará sorte e vai realçar o setor da comunicação.

8 – Escorpião, 23 de outubro a 22 de novembro, Ciara:

Um novo projeto vai exigir muito trabalho e dedicação, mas também aprenderá muito e terá a oportunidade de ser mais criativa. Saturno e Plutão assumem uma atitude de "ou é à minha maneira ou não é", por isso chegar chegar a um acordo será uma tarefa difícil, mas tudo correrá pelo melhor. Será um mês de motivação e recompensas, mas também de algum cansaço. A vida romântica está posicionada idealmente, pois Vénus trás consigo amor e beleza. Se estiver solteira, pode conhecer alguém que tem potencial para ter um papel permanente na sua vida. Se está a namorar, esta é a época ideal para aproveitarem a companhia um do outro de forma especial.

9 – Sagitário, 23 de novembro a 21 de dezembro, Zoe Kravitz:

Os nativos deste signo estão numa época de compromissos. No início de maio prevê-se um noivado ou casamento, pois Marte ilumina compromissos sérios ou, em alternativa, parcerias e colaborações. Se é solteira, a lua nova a 5 de abril traz oportunidades para um encontro predestinado. Procure socializar, mesmo que preocupada com as suas finanças, pois é uma oportunidade para conhecer pessoas novas. Se é comprometida, esta lua nova obriga a uma reflexão sobre os próximos passos, e talvez até, conversas sobre ter um bebé. Os frutos do trabalho deste ano serão colhidos em 2020, o que vai ajudar o setor familiar e financeiro. Discutir com um amigo próximo criará tenção, mas será capaz de resolver o incidente – quer isto signifique perdoar ou acabar a amizade.

10 – Capricórnio, 22 de dezembro a 19 de janeiro, January Jones:

A autodisciplina e a determinação estão muito presentes neste mês. Saturno dará alguma estrutura à sua vida, demonstrando que consegue ter mais responsabilidade e ter bons resultados. As suas ambições de carreira vão atingir o pico emabril e até ao próximo ano. Saturno e Plutão obrigam-na a fazer um grande esforço para completar um objetivo – quer seja pessoal, matrimonial ou profissional. A recompensa vale muito mais do que o sacrifício momentâneo, por isso não receie nem desespere. Estará sobre algum stress e terá que saber adotar um discurso diplomático: se as coisas não estiverem a correr bem, ou as conversas se tornarem em discussões, remarque e volte a falar quando mais calma. Sentir-se-á dividida entre a família e a carreira, mas terá um superior a para a aconselhar e ajudar. No que toca ao romance, aproveite os fins de semana prolongados para apanhar ar fresco e apreciar novos cenários que a ajudem a relaxar.

11 – Aquário, 20 de janeiro a 21 de fevereiro, Emma Roberts:

Este mês, é importante ter tempo para si, para trabalhar num projeto ou refletir sobre os seus próximos passos. Aproveite para marcar uma escapadinha com uma amiga ou com o seu parceiro. A lua nova de 5 de abril prevê uam viagem para escrever ou desenvolver um projecto e também a descoberta de um ombro amigo num familiar próximo. Se está à procura de um novo emprego, repense e investigue as suas referências para ter a certeza que as recomendações são sólidas e positivas. No amor, está numa altura ideal para encontrar alguém, ou para celebrar o amor que já tem - este é o seu mês do romance.

É necessário focar-se nas suas finanças neste mês de abril. Se pensa em pedir um aumento, a lua nova de dia 5 traz uma ótima oportunidade. É um mês para repensar como aumentar o seu rendimento. Porém, para pagar o que deve, terá que se aperceber de que não pode ir a todos os eventos sociais e que se calhar é melhor não marcar as tais férias. Há boas probabilidades de ter uma grande vitória profissional e ver recompensas do trabalho que tem feito. A energia de Marte vai ajudar a completar listas de tarefas ou a tirar mais tempo para passar com família e amigos. No que toca ao amor, é um signo muito favorecido este mês: quer seja solteira ou acompanhada, aproveite este tempo para socializar e para arranjar mais tempo para o romance. Um fim-de-semana fora seria ideal para aproveitar o tempo com o seu parceiro e voltarem a conectar-se como quando se conheceram pela primeira vez.