O segredo do melhor chef pasteleiro de Portugal

"Mais do que fazer doces, é dar prazer às pessoas com as coisas que eu faço." O chef Joaquim Sousa partilha connosco como a sua paixão pela arte da pastelaria se transformou em reconhecimento. Sousa conquistou, em janeiro deste ano, o Prémio Especial Delta Chefe Pasteleiro do Ano nos 'Prémios Mesa Marcada: Os 10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos 2018'. Sentámo-nos com o chef pasteleiro da Ladurée/JNcQUOI, em Lisboa, e descobrimos os seus macarons preferidos. Veja no vídeo.