O que os adultos deveriam fazer em relação ao novo coronavírus

Quando o que se está a passar no mundo exige viver emhá muitos sentimentos envolvidos sobre o que significa estar em isolamento . Mas como é que tudo isto afeta os? Apesar da ingenuidade comum às crianças , como é que os mais pequenos se sentem realmente por estarem fechados em casa , sem escola, sem as brincadeiras e sem os amigos? A Máxima conversoucom crianças dos 4 aos 11 anos e de norte a sul do país, para ouvir o que elas têm a dizer sobre isso, perguntou-lhes o que acham que os adultos deveriam fazer em relação ao novo coronavírus , comogostariam que tudo isto acabasse e até o que fariam se encontrassem a cura para esta