O sucesso de acordo com o seu signo

Carneiro

Os nativos deste signo costumam ter muitas ideias, das quais geralmente têm muito orgulho. Trabalhadores e ambiciosos, querem ser polivalentes e sentem-se bem-sucedidos quando ultrapassam momentos de dificuldade. Esta resiliência é o que define o sucesso para os carneiro: demorar o seu tempo a construir algo que dure. Certifique-se de que se dedica aos seus objetivos um de cada vez.

Touro

Sendo este signo especialmente conhecido por ser de ideias fortes e muitas vezes fixas (um fator invejável) terá de se lembrar de que a mudança é fundamental para viver melhor. Se está numa situação complicada, vai sair-se bem se aprender a usá-la a seu favor em vez de a rejeitar. Ceder a novas influências não dilui a sua personalidade, só adiciona dimensão. No emprego os nativos deste signo são sempre dedicados, mas é importante tentar trabalhar a sua auto-estima.

Gémeos

Os nativos deste signo gostam de ser multifacetados e de manter todas as possibilidades em aberto, apesar de o seu apetite intelectual ser maior do que a capacidade de se concentrar. Sem querer perder nenhuma oportunidade de brilhar, os seus maiores sucessos acontecem quando se consegue focar numa coisa de cada vez e alcança as suas metas.

Caranguejo

Apesar de parecer duro, o caranguejo é um dos signos mais sentimentais do zodíaco. Intuitivo, prefere um tipo comunicação que se baseie numa relação de confiança. Vence os obstáculos quando consegue expressar as suas vontades de forma direta. Gosta de ser independente e de manter objetivos, logo a carreira é muito importante. Apesar de querer agradar, mantém-se fiel a si próprio.

Leão

Exagera-se um pouco o facto de este signo adorar atenção, mas até os mais tímidos gostam dela. Dedicados e inteligentes, querem agarrar oportunidades que satisfaçam a sua paixão. Porém, tente reconhecer momentos em que segue em vez de liderar e a sua contribuição será apreciada no trabalho em equipa. O sucesso também se alcança sem o aplauso dos outros.

Virgem

Os nativos deste signo são muito eficazes porque fazem o que é preciso, custe o que custar. Cedem ao seu perfeccionismo, que os leva ao limite. Apesar de serem focados, fazer esse sacrifício não é saudável. Os seus feitos serão alcançados se souber cuidar, lembrando-se de que arriscar também é importante.

Balança

Os nativos de balança precisam de conquistar quem os rodeia. Apesar disso, quando se foca em cuidar daqueles que ama em vez de agradar a todos, cultiva relações mais profundas. É essa a sua grande vitória – perceber que já ganhou. No trabalho, prefere ambientes criativos e valoriza a dinâmica de equipa, mas às vezes tem de se lembrar de deixar a timidez de lado e vai encontrar a ajuda de que precisa.

Escorpião

São o signo que mais guarda rancores, mas os nativos de escorpião não são fãs de confronto. Gostam de alcançar os seus objectivos e de manter o controlo sobre o seu trabalho, minimizando quaisquer interferências. O sucesso é alcançado quando, depois de confrontados com adversidades, não sentem ressentimentos e dão a volta por cima.

Sagitário

Sonhadores e determinados, os sagitários tendem a escolher empregos estáveis e divertidos, que os completem. No entanto, os nativos do signo são bastante diretos, o que pode ferir os outros. A tendência é reformular o que dizem, defendendo-se. Se for capaz de pedir desculpas e interiorizar de facto a perspectiva da outra pessoa, alcançará grandes vitórias pessoais.

Capricórnio

Sendo o signo que mais gosta de se dedicar aos seus objetivos, os nativos de capricórnio muitas vezes hesitam em pedir ajuda. Querem conhecer bem tudo aquilo em que se metem, e gostam de sentir que merecem triunfar. Mas, no que toca às suas lutas pessoais lembre-se que passar por desafios sozinho é o caminho menos viável para o sucesso.

Aquário

Cheios de imaginação, florescem em ambientes criativos, onde possam melhorar o que os rodeia e procurar novas ideias. Apesar de ser tentador querer mudar tudo o que consideram estar errado, nada será feito se continuarem a inventar e a reinventar tudo. O consenso é essencial, por isso é importante que os nativos deste signo tentem ser mais pragmáticos e diplomáticos.

Peixes

Conhecidos por serem intuitivos e perfeccionistas, como os nativos de Virgem, nem sempre conseguem escolher as suas batalhas. Os momentos de sucesso são assim alcançados quando identificam quais os problemas mais insignificantes e quais os que realmente importam. Certifique-se de que escolhe uma carreira pela qual está apaixonado e valorize a sua imaginação no trabalho.