O que há para descobrir no novo Yakuza em Cascais

Instalado no primeiro andar da antiga Real Fábrica das Sedas (abriu oficialmente em 2011 na Av. da Liberdade e mudou-se para aqui em 2015) o primeiro Yakuza First Floor foi pensado pelo chef Olivier da Costa para oferecer uma cozinha japonesa de alta gastronomia com influência do ocidente num espaço de decoração oriental inspirado na máfia japonesa.

Agora, e além de estar instalado no Pine Cliffs Resort, no Algarve, entre junho e setembro, o Yakuza chegou ao Sheraton Cascais Resort, onde num refúgio rodeado de natureza se pode provar uma carta deliciosamente inspirada no Japão. Perfeito para jantares mais intimistas com o cunho irreverente do chef, no Yakuza pode provar-se a salada de caranguejo real em vinagrete vermelho (€35), o taco sakana com peixe guacamole (€11) ou o tártaro de barriga de atum (€45). Além dos tradicionais temakis e do sashimi, e niguiris (cuja variedade vai do salmão ao peixe branco, passando pelo camarão) destacam-se as peças elaboradas do especiais yakuza (duas peças que variam entre os €10 e os €18) onde surgem combinações como gunkan "padrón" (com salmão, gengibre e pimento padrón), gunkan "hotate" (com atum, vieira rainha e vinagrete de soja), gunkan "ama ebi"(com yellowtail e camarão doce do Alasca) ou gunkan "toro" (com barriga de atum, atum, foi grãs e alho francês). Para quem quer combinar sushi com massas e tempuras, há uma parte da carta dedicada às mesmas, com vegetais, camarões, lulas ou bacalhau (preços entre os €14 e os €45). Por fim, e porque este chef é especialista em sobremesas, há que pedir o kit kat "sucesso garantido" (€8) ou o creme queimado com jasmim, manga e sancho (€8). Antes disso, só precisa de escolher entre o interior (tem capacidade para 47 pessoas), e a esplanada (tem capacidade para 18 pessoas) ou ao balcão – caso queira ver a confeção das peças de perto.

Se adora cocktails, este também é o sítio certo onde provar, mas se preferir vinho, uma das sugestões da casa é o Olivier Monte da Penha, de 2017, um vinho branco alentejano fresco e abaunilhado, ideal para o paring de comida japonesa.

Onde? Quinta da Marinha, Rua das Palmeiras, Lote 5, Guincho, Cascais Quando? De domingo a quinta-feira das 19h às 23h, e de sexta-feira a sábado das 19h à meia-noite. O bar abre às 17h. Reservas 21 4829160