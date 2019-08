O que Ana Bustorff mais gosta de fazer em viagem

Onde nasceu?

No Porto.

Em que lugar do mundo se sentiu mais feliz?

Em África.

Nomeie um lugar que correspondeu à sua expectativa de viagem.

São Tomé e Príncipe.

Qual a cidade que adora e por quê?

Paris, porque é a cidade do amor para mim.

Uma viagem que sonha fazer…

À América do Sul.

Descreva a sua vista de quarto preferida.

Vista sobre o rio Tejo de Lisboa.

O que põe primeiro na mala?

As calças de ganga e os calções.

Conte-nos sobre uma pequena cidade que tenha conhecido e adorado.

Rio de Fornos, uma vila absolutamente maravilhosa, no norte de Portugal ao pé de Vinhais, onde vivi uns meses para um trabalho do [realizador] João Canijo.

Nunca voltaria a...

Rio Tinto.

Qual foi o hotel mais luxuoso onde já dormiu?

Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O que gosta de encontrar no minibar?

Espumante.

Qual é o seu guilty pleasure enquanto viaja?

Nadar no mar.

Visitar os pontos turísticos ou ficar na espreguiçadeira?

Visitar pontos que não sejam turísticos. Nunca na espreguiçadeira.

Qual a sua viagem de infância mais memorável?

Todas as viagens da minha infância, sobretudo as viagens que fazia com a minha família de horas e horas do Porto até à quinta dos meus avós em Lisboa.

Quais foram as suas primeiras férias sem os seus pais?

Na quinta dos meus avós paternos em Lisboa.

Quem é a pessoa mais interessante que conheceu nas suas viagens?

Um senhor que eu conheci em África.

Qual a frase ou palavra estrangeira que mais utiliza?

Where is the sun place?

Para si, qual é a oitava maravilha do mundo?

O lugar que eu escolhi para o fim da minha vida para viver: a Serra de Monchique.