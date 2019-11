O que a sua cor favorita diz sobre a sua personalidade

Quer prefira o vermelho para aumentar a sua confiança, o verde para quando precisa de algo que mantenha os seus pés no chão ou o toque revigorante do branco quando precisa de começar de novo, está provado que a cor altera e influencia os nossos sentimentos e comportamento. Todas nós temos uma cor que marca presença constante no nosso armário, mas que energia emite a nossa primeira escolha?

Verde

A cor da vida é símbolo de novos começos, de energia e, claro, da ligação à Natureza. Significa também dinheiro e fertilidade. Sendo a esmeralda a pedra preciosa de eleição de Cleópatra e de Elizabeth Taylor, é conhecida por estimular reflexão e equilíbrio, sendo o verde uma das cores mais calmantes do espetro.

Vermelho

A cor do sangue e do fogo está repleta de significados, representando o amor, desejo, alegria e até liderança, exprimindo força e determinação. Demasiado vermelho está associado à perda de controlo e agitação, mas as pedras preciosas desta cor estão associadas à confiança e proteção.

Branco

Normalmente positivo, o branco é refletor e purificador, estando associado à pureza, luz e espiritualidade. Pode significar simplicidade e até clareza de pensamentos. Ao contrário do preto, que na cultura popular ocidental pode significar o mal, o branco significa fé e bondade.

Preto

Associado ao poder, mistério e até a o conceito do mal, esta cor é tipicamente associada ao negativo, apesar de ser a epítome da elegância. Além de ser originalmente a cor do luto, hoje esta representa igualmente seriedade, profissionalismo e sofisticação. Associada também ao mistério, deixa a sua identidade protegida.

Azul

A cor que representa ambos o céu e o mar, o azul está associado à liberdade e à imaginação. Representa confiança, lealdade, sabedoria e até fé. Em várias culturas, esta cor simboliza a paz, afastando os maus espíritos. O azul-escuro está associado à elegância e coragem, não fosse essa a cor dos marinheiros.

Rosa

Universalmente associada ao amor, o cor de rosa está ainda relacionado com feminilidade e doçura. Considerado a versão mais suave do vermelho, reminiscente da paixão e da força, o rosa é antes um símbolo de ternura e delicadeza. É também considerada a cor universal do amor-próprio, daí a ter sido adotada por movimentos como o da luta contra o cancro da mama.

Amarelo

Conhecida como a cor do sol, o amarelo tem conotações mistas: por um lado representa a felicidade e energia, mas também poderá significar cobardia e engano. Estudos demonstram que o amarelo consegue ativar a memória, encorajar a comunicação e estimular o sistema nervoso, por despertar sensações de aconchego e alegria. Sendo a cor do girassol, significa optimismo e até esperança.

Laranja

Semelhante ao amarelo, o laranja também está relacionado com a alegria, até com a criatividade. Há quem acredite que promove o bem-estar e equilíbrio da energia emocional. Sendo a cor do citrino, é comum estar associada a uma dieta equilibrada, à vitamina C e ao verão. Significa entusiasmo, sucesso, liberdade e fascínio.

Roxo

Combinando a estabilidade do azul e a energia do vermelho, o roxo está muitas vezes associado à realeza, luxo e ambição. Também significa extravagância, sabedoria e a magia, por ser considerada uma cor espiritual, ligada ao sagrado.