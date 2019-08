O que a palma das suas mãos diz sobre si

A quiromancia designa o ato de ler as mãos, baseando-se na interpretação das linhas da palma da mão bem como no seu formato, tamanho e textura. Nem todos conseguimos desvendar os segredos ocultos das nossas próprias mãos, mas o astrólogo e especialista da quiromancia Frank Clifford partilha alguma da sua sabedoria no livro The Palm Reading Guide. O primeiro passo é identificar o tipo de mão: fogo, terra, ar ou água.

Mão de Fogo

Como é? A palma é longa, os dedos são curtos, a mão é firme e as linhas são profundas.

Principais atributos: Confiante, apaixonado e impulsivo.

Amor: Adora novos desafios que contrariem a rotina. Necessita de novidade e excitação num relacionamento. O sexo é uma forma de demostrar os seus sentimentos.

Personalidade: Possui bastante energia e entusiasmo, estando sempre à procura de aventuras e desafios novos. A fé é algo importante na sua vida e gosta de vivê-la ao máximo.

Trabalho: Necessita de um trabalho que seja como um chamamento e o coloque no centro de tudo. Tem de ser algo com que se sinta apaixonado e que possa inspirar os outros. Muitas vezes, o reconhecimento é mais importante que o dinheiro

Mão de Terra

Como é? A palma é quadrada, os dedos são curtos, a mão é firme ou carnuda e as linhas são profundas.

Principais atributos: Prático, lógico e honesto. é quadrada os dedos são curtos, a mão é firme ou carnuda e as linhas são profundas.

Amor: É o tipo de parceiro que oferece segurança, embora expressar as suas necessidades emocionais possa ser difícil. A segurança financeira é importante, como aliás, qualquer tipo de segurança, sobretudo antes de tomar decisões.

Personalidade: Tem necessidade de construir um futuro estável e seguro. Correr riscos é para os outros. Gosta de planear com antecedência, pelo que a rotina e um mundo previsível é tudo o que poderia desejar.

Trabalho: Gosta de aprender por experiência própria, através das suas "mãos". Trabalha metodicamente para absorver novos conceitos. O contacto com o mundo físico, no trabalho, é muito importante: culinária, construção e jardinagem são boas profissões para si.

Mão de Ar

Como é? A palma é quadrada, os dedos são compridos e as linhas longas.

Principais atributos: Expressivo, curioso e lógico.

Amor: Necessita de um parceiro que o desperte inteletualmente e não tenha medo de uma discussão saudável. As ideias, observações e discussões são mais interessantes para si do que dramas emocionais.

Personalidade: É cheio de um entusiasmo quase juvenil e de uma curiosidade imensa. Procura constantemente entender a vida e novas ideias estão sempre no seu horizonte.

Trabalho: O trabalho precisa ser algo estimulante. A área da comunicação e as novas tecnologias são a sua praia. Poderá fazer vários trabalhos, alguns até ao mesmo tempo. Mas tem de se concentrar em produzir resultados concretos e ficar no mesmo local algum tempo.

Mão de Água

Como é? A palma é longa, os dedos são logos, as mãos são suaves e têm muitas linhas delicadas.

Principais atributos: Intuitivo, sensível e emocional.

Amor: Tem uma grande necessidade de contato emocional com o parceiro, mas esta característica pode fazer com que, muitas vezes, seja manipulável. Pode tentar adaptar-se à imagem que o seu parceiro quer mas o desafio é que construa uma relação forte sem que desista da sua própria identidade.

Personalidade: Sente as coisas de forma mais profunda que a maioria. Da mesma forma, também consegue perceber bem as emoções dos outros. Tem uma necessidade de perceber os mistérios da vida. É sensível e carinhoso. O seu desafio será sempre o de lutar contra dúvidas internas e eventual pessimismo.

Trabalho: Profissões de cuidado, onde possa servir, aconselhar e apoiar são ideais para si. Levará sensibilidade, empatia e compreensão ao posto de trabalho onde estiver.