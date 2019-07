O primeiro verão da Luana Piovani em Portugal transformou-se numa festa

A atriz brasileira Luana Piovani mudou-se para Portugal e, para celebrar em grande o seu primeiro verão no país, está a organizar três festas, todas em noites de lua cheia. Além das escolhas musicais de Piovani e do inevitável alto astral da brasileira, as Festas da Lua contarão com uma programação de DJs e bandas.

A primeira festa acontece a 16 de julho, no rooftop do Ferroviário, em Santa Apolónia, Lisboa, e terá a apresentação da banda Carapaus Afrobeat, formada por músicos portugueses e brasileiros, estes que já acompanharam grandes artistas da Música Popular Brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto e Luiz Melodia. O DJ que irá animar a festa será Levy Gasparian.

A atriz e apresentadora uniu-se ao Amázzoni, marca de gin 100% brasileira que também acaba de chegar a Portugal. Luana esteve na apresentação do gin ao lado de André Veloso Eppinghaus, diretor de marketing da Luso & Baco, representante da marca, no Rossio Gastrobar, em Lisboa, para antecipar estas três festas. "O André veio me procurar, porque ele sabe que eu gosto de festa. Ele observou nas minhas últimas postagens que eu descobri o gin, parei de tomar cerveja e daí me propôs uma festa com gin, eu falei: ‘aí, não tem outra coisa? Isso é oferecer banana para macaco?’", brincou Luana. "A gente foi só melhorando a ideia. Pensamos em fazer na lua cheia, em lugares que a gente possa vislumbrar o céu, sempre com um tipo de música muito gostosa para se dançar, mas que a gente também possa conversar… foram os pilares da festa", contou à Máxima.

As Festas da Lua acontecem a 16 de julho, em Lisboa, 15 de agosto, na Costa da Caparica, e no dia 14 de setembro, na Comporta. Os detalhes de cada uma serão divulgados brevemente.

A Festa da Lua.Ferroviário – Rua de Santa Apolónia 59, Lisboa.16 de julho das 20h às 2h.até 3 de julho €25 (com dois drinks cortesia) e até 14 de julho €30 (com dois drinks cortesia) em www.feverup.com