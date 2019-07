Para além do sushi

Faz parte da natureza dos chefs querer agitar as coisas e Daniel Rente, do restaurante Avenida SushiCafé, em Lisboa, estava com desejos de um novo desafio. Mostrar que o japonês vai muito além do sushi, mantendo os pratos clássicos da casa, e surpreender quem se senta à mesa. E a mesa promete criatividade de sobra à medida que se enche com os novos pratos da carta, perfeitos para partilhar.





Demorarmo-nos nos cocktails , leves e sedutores como se quer no verão, todos feitos com saké, como o original saké bomb ou o saké mule, prazer para o palato e também para os olhos (basta espreitar a fotogaleria acima). Os aromas da fish wakame, uma salada de peixes marinados com óleo de trufa, ovo de codorniz e raiz de lótus crocante, sobem pelas narinas ainda antes de a provarmos, o que pode ser bom sinal. O mesmo acontece com o quase pornográfico tártaro de novilho, também com óleo de trufa. O grupo pede e o chef traz um velho conhecido: chutoro com cebola caramelizada, kizami wasabi e maracujá sobre pedra de sal rosa dos Himalaias, nome comprido mas que afinal apela aos mais básicos

Não é fácil manter a relevância quando os japoneses se multiplicam na cidade, mas o chef Daniel Rente, com a ajuda do seu braço direito, Carlos Mateus, reúne aqui vários trunfos resultado de semanas de experiência e muito amor pela cozinha asiática, que por aqui se serve na sua versão mais gulosa. Prova disso são as propostas que se seguem, como o muito fresco shiru yuzu, com peixe branco, malagueta doce e yuzu, ou os devil gunkan, com salmão e malagueta vermelha. Os quentes chegam na forma do bbq udon, massa udon com barriga de porco e molho barbecue, e do paprik-ho!, massa somen salteada com molho de marisco, espargos verdes e miolo de sapateira, sabor a mar e intensidade nas doses certas, um prato a pedir mesmo que esteja a pensar ficar-se pela combinação de sushi e sashimi.

Depois, é provar a fresquíssima Anmitsu, uma salada de frutas com gelado de amendoim (garantimos que vai comer a colorida tigela até ao fim). Para quem não dispensa uma sobremesa "a sério", o banafho, um crocante de cereais de mel com banana, caramelo de miso e chantilly, é a escolha ideal.

Onde? Avenida SushiCafé , Rua Barata Salgueiro, 28, Lisboa Quando? Segunda à quarta, 12h30 às 15h30, 19h30 Às 23h; quinta à sábado, 12h30 às 15h30, 19h30 às 00h Reservas 211 928 158