O paraíso dos donuts em Lisboa

Não são uns donuts quaisquer. São grandes, artesanais, recheados e cheios de cor. A Crush Doughnuts acaba de lançar três novos sabores, a somar aos oito que já tinha e para dificultar ainda mais a nossa escolha. Outra boa notícia é que estes donuts estão disponíveis mais um dia por semana, agora de quinta-feira a domingo, a partir das 10h, no Ground Burger (a marca é dos mesmos donos da hamburgueria artesanal em Lisboa) e sempre até esgotar.

O sucesso é tamanho que a marca prevê abrir uma loja própria no início de julho, também na zona de São Sebastião, dedicada apenas aos lindos donuts e ao café de especialidade da casa. Enquanto as obras estão em curso, vá ao Ground Burger provar os donuts feitos com massa de brioche fermentada durante 24 horas.

As novidades são o tiramissu (€5,95), com massa molhada com calda de licor Kahlúa, base encrustada com chocolate e decorado com creme de mascarpone e 100% cacau em pó Valrhona; o Boston cream (€5,95), com ganache de chocolate Valrhona, pérolas crocantes de chocolate e recheio de baunilha; e o crush on you (€5,95), uma edição limitada para o dia de São Valentim, mas que agora voltou para ficar. Inclui glacé de morango, recheio de creme de baunilha de Madagáscar, decorado com chantilly de mascarpone e morango fresco.

Do menu original, mantêm-se os best-sellers key lime "pie" (€5,95), com creme de lima, merengue suíço, farofa de Graham cracker e raspas de limão cristalizadas; e o homemade nutella (€5,95), feito com "nutella caseira", com chocolate amargo e recheio de avelã e cobertura de ganache de chocolate negro.

Imperdíveis também são o peanut butter dream (€4,95), com glacé de manteiga de amendoim e chocolate de leite Valrhona, decorado com amendoim caramelizado; o dolce & almonds (€4,95), com cobertura de doce de leite com amêndoas tostadas e caramelizadas; o raspberry love (€4,95), com glacé de framboesa, chocolate branco Valrhona e coco tostado; e o tres leches (€5,95), com massa molhada com o clássico de três leites e um toque de rum, base encrustada com chocolate branco e decorado com merengue caseiro queimado.

Quem gosta de se ficar pelos tradicionais, há os mais simples, mas não menos saborosos de cinnamon & sugar (€2,95), com cobertura de canela mexicana com açúcar; e o vanilla glazed (€3,95), com glacé com grãos de baunilha.

Onde? Crush Doughnuts no Ground Burger, Av. António Augusto Aguiar, 148 A, Lisboa. Quando? De quinta-feira a domingo das 10h até esgotar.