O melhor da culinária de Telavive em Lisboa

O Hummusbar, no Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, serve comida feita de raiz, com ingredientes locais e sazonais. Todos os pratos são preparados no momento, em frente do cliente e à boa maneira israelita. A começar pela receção, com um pequeno copo de limonada, oferta da casa.

O pão pita (€0,90 unidade), por exemplo, é mesmo feito em Israel e de forma artesanal. De lá também chegam as especiarias sem corantes nem conservantes. O pão sai do forno quentinho, perfeito para acompanhar com a tigela de húmus. Pode-se escolher um topping e acrescentar os molhos surpreendentes - azeite, tahine e ainda mais especiarias. Sugerimos o húmus com salada turca (€7,90), uma das combinações mais interessantes, já que a salada, uma das mais condimentadas do Médio Oriente, encontra no húmus o equilíbrio perfeito. Outra opção igualmente deliciosa é o húmus completo (€8,90), com seis bolas de falafel, cogumelos e grão-de-bico cozido. O grão-de-bico, que é a matéria-prima principal desta cozinha, vem do Egito, o berço desta leguminosa.

Mais uma especialidade nutritiva e saudável é a shakshuka clássica (€4,90), uma espécie de ratatouille do Médio Oriente com molho de tomate, pimentos, cebola e especiarias cozinhados junto com um ovo escalfado. Há também a imperdível couve-flor frita com thina (€4,40), que leva também molho de tomate, pimento, cebola, especiarias e um ovo escalfado, tudo acompanhado por um pão pita.

A novidade da carta é a sanduíche de pita shawarma Telavive style (€5,90), com tenras fatias de perna de frango do campo temperadas com húmus, creme de tahine, legumes e um molho à escolha. As carnes, como o frango, são grelhadas numa chapa única e exclusiva para tal, portanto não entram em contacto com nenhum outro alimento e até os utensílios são específicos para cada preparação. Ou seja, é uma ótima opção para quem segue tipos específicos de alimentação. Mais: o Hummusbar usa frango do campo nas receitas e todos os vegetais são de produtores nacionais.

Caso não haja mais espaço no Mercado de Campo de Ourique ou se lhe apetecer comprar e levar para casa, saiba que as embalagens de take-away são feitas em material biodegradável. Pode usar a base para compostagem e a tampa pode ser reciclada no plástico.

Onde? Hummusbar no Mercado de Campo de Ourique – Rua Coelho da Rocha 104, 1350-013 Lisboa. Quando? De domingo a quinta-feira das 12h às 23h e sexta-feira e sábado das 12h às 24h. Contacto: 913 654 064.