O chef Diego Muñoz ensina-nos a fazer um ceviche carretillero

Sentamo-nos a assistir ao habilidoso chef peruano Diego Muñoz a trabalhar na Cantina Peruana, o restaurante que comanda em parceria com o chef e amigo José Avillez e dificilmente conseguimos conter a água na boca. "Agora este é o meu ceviche preferido, mas eu gosto de todos os tipos de ceviche", confessou e completou: "Neste momento, ter a sorte e o luxo de estar em Lisboa e poder comer um ceviche carretillero com ají amarillo, chulpe [petisco do milho] e choclo peruano e ají limo… é o melhor para mim."

Diego conta ainda à Máxima que quando chega à capital peruana, a primeira coisa que faz, depois de estar com a família, é comer um ceviche e beber umas cervejas. "É como um ritual", ri-se. "Lima é uma cidade tão divertida, que há coisas demais para fazer. Há restaurantes incríveis por todos os lados, bons bares de pisco, os mercados são superinteressantes, há muita coisa que não se pode perder", diz num elogio à sua terra natal e destacando que do Peru é possível ir à praia ou à Amazónia ou mesmo aos Andes. Para o chef, o país sul-americano "é um conjunto de muitas coisas, há muitas possibilidades para ter o que fazer e aproveitar muito. É um país que está a ter uma evolução muito rápida e muito bonita. É certo que se irá divertir." Mas enquanto não vai ao Peru, pode aproveitar a sua gastronomia por cá, mesmo no coração de Lisboa.

O quê? Cantina Peruana. Onde? Rua de São Paulo, 32, Lisboa. Quando? Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 19h às 24h. Contacto: 21 584 20 02.