O cabaret burlesco chegou ao Maxime Hotel

Quem não se recorda de Chicago, o musical de Rob Marshall (2002) que venceu seis Óscares, entre eles o de Melhor Filme? Nele, a sedutora Catherine Zeta-Jones no papel de Velma contracena com a poderosa Renée Zellweger, como Roxie.

É essa atmosfera inspirada no burlesco que se sente nas noites de cabaret da Madame Maxime no número 58 da praça da Alegria, em Lisboa. O hotel com o mesmo nome já teve várias vidas, mas em outubro foi renovado e o glamour da decoração conquista-nos logo à entrada. Escuro e misterioso, a sala do bar recebe o Maxime Cabaret Show todas as sextas-feiras (até 28 de junho), e ao sábado o espectáculo The Untold Story of Fado (até 25 de maio). Além da artista principal, há sempre três performers que tornam as noites ainda mais especiais. A 10 de maio, por exemplo, a artista Agneta Linchevskaya protagoniza um espectáculo de storytelling erótico, e a 7 de junho é a vez de Veronique Divine encantar no mesmo palco. Pode encontrar a programação completa, aqui.

Ao mesmo tempo que decorre o espectáculo, o chef Luca Bordino, que tem raízes francesas e italianas, serve um menu de quatro pratos: como entrada, chega um royal de foie gras com crumble de frutos secos e cogumelos, pickle, chutney e merengue de morango, malagueta e gengibre. Como pratos principais, sugere-se o lombo de atum selado em pó do mar com puré de alho, picadinho de pimentos, pickle de beterraba, cenoura e salicórnia, e de seguida vazia de vitela branca com pó de acelgas, puré de alcachofra de Jerusalém, rocha de salsa e espinafres, jus de flôr de laranjeira. Por fim, e para terminar, uma deliciosa mousse de manteiga de amendoim com gelado de banana coberta de crumble (o café e as bebidas da seleção do Maxime estão incluídos).

Os bilhetes para o Maxime Cabaret Show (com espectáculo e jantar) têm um custo de €55 por pessoa, à venda no Maxime Hotel, no The Fork, na Fever e na Ticketline.

Onde? Praça da Alegria, 58 Quando? Todas as sextas-feiras até 28 de junho. Reservas 218 716 600 ou esperoporti@maximerestaurante.com