National Geographic procura alternativas às embalagens de plástico

Cerca de 90% de toda a produção de plástico do mundo não será reciclada indo parar aos oceanos, prejudicando a fauna e o ecossistema, como aponta um estudo da revistaNational Geographic. Pensando nisso, a publicação ativista pelo meio-ambiente em parceria com a Sky Ocean Ventures lançaram o desafio mundial Ocean Plastic Innovation Challenge que busca encontrar soluções para o uso do plástico que leva mais de 400 anos a decompor-se.

A ideia é reduzir o desperdício do plástico a fim de aevitar todo o impacto destrutivo que este causa, principalmente em relação aos oceanos – por ano são mais de 9 milhões de toneladas de plástico que chegam ao oceano, número que deverá subir para 17 milhões em 2025, como afirma a National Geographic.

O desafio é dividido em três categorias com prémios de 10 mil a 100 mil dólares (8 a 89 mil euros), podendo chegar até 500 mil dólares (aproximadamente 446 mil euros), sendo cada um destinado à resolução de um problema específico causado pelo plástico: design de alternativas aos plásticos descartáveis; definição de novos modelos de economia circular, criativos e com desperdício zero; comunicação da amplitude do problema de forma criativa e intuitiva. As candidaturas estão abertas a equipas de todo o mundo, devendo ser submetidos até dia 11 de junho no site do concurso. Os vencedores serão anunciados em dezembro deste ano.

"Esperamos poder inspirar pessoas de várias origens a utilizar os seus próprios recursos, para tentar resolver realmente os problemas com que se deparam e alcançar os seus próprios objetivos", disse o diretor da Sky Ocean Ventures, Fred Michel, ao site da National Geographic.