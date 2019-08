Namorar no local de trabalho não justifica despedimento

O

decidiu a favor de uma mulher despedida de uma bomba de combustível de Amarante. Os juízes consideraram que o despedimento foi ilícito. A entidade empregadora justificou-o com o facto de ela estar aos beijos e carícias com o namorado, o que tornava a manutenção do contrato inviável.

