Med Transfers by Gin Mare: esta van leva-a a jantar e a beber cocktails

A marca de gin mediterrânica Gin Mare apresenta uma nova viagem gastronómica, esta vez pela Rota das Estrelas em Portugal. A ideia é que saia do trabalho e embarque numa experiência única numa carrinha van Gin Mare [as viagens começam pelas 18h30 e terminam pelas 22h e os pontos de encontro são o Marquês de Pombal, em Lisboa, o Largo da Igreja S. Francisco, no Porto] com destino a restaurantes com estrelas Michelin. Este ano, os locais por onde irão passar os vencedores deste desafio são o Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, a Casa de Chá da Boa Nova, do chef Rui Paula e o Loco, do chef Alexandre Silva.

Os percursos começam no Loco, do chef Alexandre Silva, nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio. Seguem depois para o Alma, do chef Henrique Sá Pessoa, nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho, depois para a Casa de Chá da Boa Nova, do chef Rui Paula, em Leça de Palmeira, nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho.

O jantar começa com um menu especial acompanhado por cocktails Gin Mare, especialmente preparados para a ocasião pelos vários restaurantes, terminando com uma deliciosa sobremesa e prova de MedCocktails nos seguintes locais: Bistrô 100 Maneiras (nos mesmos dias que a experiência no Loco); Monkey Mash (nos mesmos dias que a experiência no Alma); Hotel Vila Foz e L’Kodac (nos mesmos dias que a experiência no Casa de Chá da Boa Nova).

Como participar? Para fazer parte desta iniciativa, os terá de fazer a sua inscrição, registando-se através do preenchimento do formulário aqui. O primeiro passo é escolher em qual dos três restaurantes pretende ter a experiência e preencher um formulário. O grupo é restrito e para habilitar-se a um lugar terá de se inscrever, a si e a um amigo, selecionando a sua rota e as datas propostas. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até 7 de junho. Boa sorte!