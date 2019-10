Matinal na lutra contra o cancro da mama

O movimento Outubro Rosa, oriundo dos EUA, é promovido em Portugal pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, que juntou forças com a Matinal para alertar as portuguesas para a urgência da prevenção do cancro da mama. Como o nome indica, este mês é dedicado ao combate à doença, uma vez que a 15 de outubro se assinala o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 do mesmo mês o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. No período compreendido entre estas datas a Liga Portuguesa Contra o Cancro manteve o movimento "Onda Rosa" pelo 5º ano consecutivo, contando com a participação de mais de 600 instituições e desafiando a comunidade a "entrar na onda".

No entanto, a parceria com a Matinal prolonga-se até 30 de novembro. Por cada litro de Leite Selecionado Matinal vendido, a marca faz um donativo à Liga Portuguesa Contra o Cancro. O principal foco desta iniciativa é relembrar a importância do rastreio e do diagnóstico precoce de forma de minimizar o impacto da doença e aumentar as probabilidades de cura. Utilizando o hashtag #PorqueEuCuidoDeMim, ambas as instituições convidam todas as pessoas a terem um papel ativo na luta contra este tipo de cancro, sensibilizando as mulheres à sua volta para a causa.