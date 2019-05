Martinhal de Cascais organiza fim de semana dedicado às crianças

Com o Dia da Criança quase a chegar, o grupo hoteleiro Martinhal, uma referência no que toca à criação de hotéis virados para as famílias, realizará a primeira edição do International Children’s Day Weekend, que tem como mote festejar os miúdos e as marcas portuguesas. A iniciativa é gratuita e decorre no fim de semana de 1 e 2 de junho, das 11h às 20h no sábado e das 11h às 18 no domingo, no Martinhal Cascais da Quinta da Marinha.

O objetivo é reunir artistas, criativos e marcas nacionais com um enfoque maior no público infantil, unindo oficinas e espaços para brincadeiras com a ideia de um mercado de rua só de títulos portugueses. Destaque, por exemplo, para a artista plástica Maria Imaginário, as marcas de jogos e brinquedos Paralela e SO-SO, o projeto social A Avó veio trabalhar, a editora Planeta Tangerina, e ainda as marcas de moda Noogmi, Wolf & Rita e Tigers at Play.

Um fim-de-semana criado especialmente para as crianças, sem esquecer os adultos, que serão convidados a entrar numa atmosfera de cultura e diversão. É necessária a inscrição prévia para oficinas e kids club devido à capacidade do espaço.