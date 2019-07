Jantares de verão no jardim secreto do Oliver Avenida

É uma das locations mais secretas (e bonitas) da Avenida da Liberdade, pois não está em evidência. Situado numa paralela a esta avenida, no número 7 da rua Júlio César Machado, o primeiro espaço de restauração do chefpreneur Olivier da Costa é um recanto harmonioso onde a sofisticação e a classe se materializam num recanto cheio de flores, perfeito para os jantares de verão a dois.





A carta de degustação, convenhamos, faz jus a todo este cenário, especialmente porque combina uma série de pratos frescos, leves e apetecíveis nos dias de mais calor. Uma das novidades do Olivier Avenida é precisamente o novíssimo menu de degustação que se inicia com as entradas de terrina de foie gras, hummus, pissaladière - uma espécie de pizza com cebola caramelizada, azeitonas pretas e anchovas - e babaganoush, uma pasta árabe feita com beringela assada ou grelhada, tahine (pasta de sementes de sésamo) e sumo de limão.Depois destas boas vindas, à mesa chegam os pratos de peixe: uns ovos mimosa recheados e um carpaccio de polvo. Seguem-se as saladas, uma opção para vegetarianos que promete agradar a todos: há uma taboulé, que é uma salada libanesa servida com tomate, hortelã, cebola, bulgur e salsa picada, temperada com azeite, sumo de limão, sal e pimenta e uma salada quente ratatouille com feta. Para refrescar, chegam também a salada de beterraba, maçã e aipo e a salada verde com requeijão.Uma trasição leve, equilibrada e que desperta os paladares para o que segue: as massas e a carne.

Como já vem sendo, aliás, habitual nos restaurantes deste empresário, há sempre pratos de massa como elemento fundamental nos pratos principais. É assim que chega à mesa a "massa do chef", seguida de um tagliatta de panado do lombo de novilho acompanhada por linguini com molho de tomate. Para terminar? Nada melhor que a fruta da época acompanhada de gelado, churros e bolas de berlim com nutella. Um clássico que corre sempre bem (para comer sem culpas).

Atualmente, o grupo By Olivier conta com seis conceitos diferentes distribuídos por oito espaços: Olivier Avenida, KOB Knowledge Of Beef, Guilty, Yakuza First Floor e Yakuza Algarve, SEEN São Paulo, SEEN Lisboa e Petit Palais (Eventos).

O menu de degustação do Olivier Avenida custa €40 por pessoa (não inclui bebidas) e está disponível exclusivamente nos jantares de sexta-feira e sábado.

Onde? Rua Júlio César Machado, 7, Lisboa Quando? Sexta-feira e sábado, ao jantar Reservas 213 174 105