A par da celebração dos valores de partilha do Natal, esta é também uma época de enorme consumismo. Em alguns dos armazéns (os chamados department stores) mais famosos do mundo a magia começa na rua, com as suas grandes montras transformadas em janelas encantadas. Já é uma tradição que estas sejam um espaço para contar histórias onde tudo pode acontecer e a imaginação não tem limites. Em Paris, Londres e Nova Iorque, são paragem obrigatória no roteiro natalício das cidades, tanto para turistas como para os residentes, e admiradas por miúdos e graúdos.



A revelação destas montras mobiliza o público e tem uma cerimónia à medida da ocasião. Em Paris, a abertura das montras dos armazéns Printemps contou com a presença da influencer Chiara Ferragni. Em Nova Iorque, nos armazéns Bloomingdale's a inauguração da época festiva contou com um momento musical de John Legend e os armazéns Saks Fifth Avenue dedicaram todas as suas montras ao filme Frozen 2 contando com a presença de membros na inauguração das mesmas.



Reunimos algumas das montras mais extraordinárias deste ano 2019 na galeria em cima.

