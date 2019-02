Hotspot do mês Máxima: Fifty Seconds Martin Berasategui

Um elevador privado com portas envidraçadas leva-nos ao topo dos 120 metros de altura da Torre Vasco da Gama em 50 segundos. A experiência já faz parte do novo restaurante no topo do Myriad Hotel, em Lisboa, que nos dá de presente a vista panorâmica do Rio Tejo. O Fifty Seconds Martin Berasategui tem apenas 35 lugares – todos com cadeiras viradas para a janela – e, como o nome indica, é comandado por Martín Berasategui, o chef com mais estrelas Michelin de Espanha (por enquanto são 10). Tudo para ser uma referência em Portugal e mundialmente.

Apesar da presença do chef Martín, a equipa permanente é composta quase em exclusivo por portugueses, alguns nomes são Filipe Carvalho, o chef executivo, Maria João Gonçalves, a chef pasteleira, Inácio Loureiro, o chefe de sala, e Marc Pinto, o sommelier principal. No total, são 25 pessoas a ocuparem-se de 35 clientes, portanto serviço de qualidade e atencioso garantido. Até a cozinha tem vista panorâmica e isso parece inspirar quem por ali prepara as maravilhas que chegam à mesa. Veja no vídeo acima e na fotogaleria em baixo como tudo acontece.

O ambiente que se quis cosmopolita e sofisticado foi desenhado ao pormenor pelo arquiteto de interiores Nuno Rodrigues. Destacamos a exuberante garrafeira climatizada em cobre, tom presente também na iluminação, em contrate com o azul das cadeiras e paredes.

Onde? Fifty Seconds Martin Berasategui, edifício Myriad Cristal Center by Sana na Cais das Naus, Lote 2.21.01, Parque das Nações, Lisboa.

Quando? Funciona de terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h.

Reservas: Através do site, pelo telefone 21 152 53 80 ou info@fiftyseconds.pt.