Hotspot Máxima: 100 Maneiras

O chef Ljubomir Stanisic finalmente abriu o renovado 100 Maneiras, na Rua do Teixeira 39, no Bairro Alto, coração boémio de Lisboa. Lá servem-se três menus degustação, todos uma declaração de amor à sua cidade-natal e uma homenagem às suas raízes: ‘A História’, a degustação completa, com 17 momentos, ‘O Conto’, uma opção mais curta, e ‘Ecos do 100’, o menu 100% vegetariano. ‘A História’ com o prato Bem-vindos à Bósnia!, passando pelas várias viagens do chef e também por marcos importantes, como o prato ‘A Fumo e Fogo’, uma homenagem às vítimas dos incêndios em Portugal. As bebidas não ficaram para trás e há um bar de cocktails e cerca de 400 referências de vinho.

Ljubomir transformou a antiga Adega do Teixeira num retrato das suas histórias e vivências. A decoração do 100 Maneiras exalta o rústico, com pedras e metal, e o luxo e conforto com o veludo e o couro nas três salas de jantar: Estufa, Mesa de Jantar e Quarto dos Fundos. A iluminação tem a delicadeza quase secreta das velas, que envolvem quem se senta à mesa e concentram a atenção na beleza dos pratos. Tudo foi pensado ao pormenor. Parte da loiça veio de Sarajevo, parte foi desenhada pelo próprio Ljubomir, há copos de cristal feitos à mão e talheres customizados. Até as fardas da equipa têm cortes minimais e são feitas em linho orgânico.

Quem vê o restaurante hoje não imagina que foram quase quatro anos de intensa reconstrução. Entre as várias curiosidades, talvez a história do fogão tenha sido a mais representativa, principalmente por ser a peça-chave da cozinha. Apesar dos quase três anos de projetos de engenharia e arquitetura, o fogão de quase uma tonelada que o chef havia desenhado dois anos atrás em Itália não passava pelo portão. A solução foi derrubar algumas paredes já acabadas. Mas nada que tenha impedido o um dos cozinheiros mais emblemáticos em Portugal de chegar onde queria com o novo 100 Maneiras. O resultado é para ver no vídeo acima.

Onde? O restaurante 100 Maneiras fica na Rua do Teixeira, 39, Bairro Alto, 1200-459 Lisboa. Quando? Todos os dias das19h às 2h (último seating às 22h30). Quanto? Menu ‘A História’ €100, menu ‘O Conto’ €80, Harmonização 100 Risco (6 bebidas) €60 e Harmonização Com Risco (10 bebidas) €95. Reservas: 91 0 91 81 81.