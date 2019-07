Hotéis Vila Galé com nova temporada de sunsets de verão

Sol, boa música e um copo são a melhor forma de prolongar os finais de tarde de verão. Foi a pensar nisso que a cadeia de hotéis Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro de Portugal, organizou uma temporada inteira de festas especialmente pensadas para os dias mais quentes.

Inaugurando a extensa programação, o hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Oeiras, que resulta da reabilitação de um antigo palacete do século XV, organiza sunsets no jardim, todas as quintas-feiras, das 17h as 21h, até 19 de setembro.

Às sextas-feiras, as sunset parties acontecem também nos hotéis do Douro, Coimbra, Ericeira, Albufeira e Tavira, e aos sábados, nos hotéis de Beja e Vilamoura. A entrada é gratuita.