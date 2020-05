Holmes Place doa equipamento a serviço de psiquiatria hospitalar

Como forma de prevenção face ao novo coronavírus, os cerca de 20 doentes que estão aos cuidados dos profissionais de saúde deste serviço no Hospital Egas Moniz, estão impedidos de realizar as habituais atividades ao ar livre, bem como as atividades de grupo no interior. Consequentemente, a falta dessas mesmas atividades, tem vindo a dificultar a gestão do seu bem-estar e equilíbrio.

Dessa forma, o Homes Place, prontificou-se a ajudar perante o pedido da Assessoria para a Responsabilidade Social da CMO para assim proporcionar a esses doentes a possibilidade de manterem as suas rotinas de exercício físico.

"Além dos benefícios que vai trazer a nível físico, sabemos que vai também contribuir para um bem-estar geral, sobretudo nesta fase de confinamento. (…) Pelo que a responsabilidade social por parte das empresas representa também a força do que nos torna humanos, sendo este o momento necessário de todos sermos mais solidários.", afirmou o grupo num comunicado.

Apesar da fase de confinamento obrigatório ter acabado, ainda vivemos tempos de incerteza e insegurança, onde as medidas de prevenção são importantes, principalmente para unidades de saúde hospitalar.