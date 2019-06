Há marisco aos domingos no Ritz

Os almoços de domingo preparam-se para dar um mergulho no mar. Ideal para quando apetece fugir ao brunch, nada como regressar ao tradicional e abraçar toda a frescura que o verão oferece com o novo Seafood Sunday do Ritz Bar, no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon. É quase como estar sobre as ondas do mar, principalmente se escolher comer ao ar livre, no terraço com vista sobre Lisboa.

No ambiente descontraído do bar e ainda assim muito confortável prepara-se uma refeição especial para a nova estação. Aqui, pode-se degustar o melhor marisco ao mesmo tempo que se bebe um champanhe fresco. "O nosso chef executivo Pascal Meynard construiu uma reputação com a sua habilidade criativa na cozinha e agora está a redefinir as ofertas de domingo da cidade também", explica Joachim Jacob, diretor de Food and Beverage do hotel em comunicado. "O Seafood Sunday é uma nova experiência repleta de ingredientes locais, proveniente de forma sustentável do Atlântico, onde as águas frias são perfeitamente adequadas para todos os tipos de vida marinha – em particular a lagosta", descreve também o chef Pascal, que cresceu na região basca da França. "Ter essa oportunidade de dedicar um cardápio inteiro a um dos meus tipos favoritos de comida parece um retorno culinário a casa."

Há duas opções de pratos para se deliciar sem culpa (em tamanho individual ou para duas pessoas) que variam entre as opções de marisco de acordo com a época. No entanto, é quase certo que aqui irá encontrar lagosta de Peniche ou do Algarve; carabineiros do Algarve; ostras de Sesimbra, Aveiro ou Algarve; navalhas de Setúbal; e percebes de Peniche ou da Costa Vicentina. Uma dica infalível: pedir uma porção de batatas-fritas à parte (€7,75) para completar a gulodice. Se num jantar de duas pessoas apenas uma quiser marisco, é possível pedir opções quentes do menu à la carte, como Arroz de marisco: garoupa, lavagante e camarão (€38) ou a Cataplana de peixe e marisco,com arroz basmati (€38). Para encerrar em grande a experiência, vale a pena guardar espaço para a sobremesa (incluída na opção do Seafood Sunday), que também conversa com o mar: peça a "Falsa Ostra" (Terra e Mar, €13), uma mousse de maçã-verde mais ácida acompanhada por pepino, coentros e um cremoso de iogurte natural de lima Kaffir. No fim da refeição, quase conseguirá ver o mar entre os verdes do parque Eduardo VII.

Seafood Sunday do Ritz Bar.Four Seasons Hotel Ritz Lisbon fica, R. Rodrigo da Fonseca 88, Lisboa.Bandeja individual (excluindo bebidas) €110; prato para dois (excluindo bebidas) €200; prato para dois incluindo uma garrafa de champanhe Perrier Jouët Grand Brut €295.Domingos das 12h30 às 16h.21 381 1400.