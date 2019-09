Há mais do que peixe e marisco no Porto Santa Maria

A localização não poderia ser mais convidativa para os dias quentes que agora se sentem. Com vista para a praia da Cresmina, na Estrada do Guincho, em Cascais, o restaurante Porto Santa Maria tem-se fixado como ponto gastronómico essencial na cidade desde 1947. Nestes mais de 70 anos de história, é quase escusado dizer que é referência no saber fazer e servir peixe e marisco, já que alguns pratos são verdadeiros clássicos, como o Robalo ao Sal ou ao Pão ou o Lavagante Grelhado.

Neste verão, rumámos ao Guincho para uma Mariscada (€89) que serve duas pessoas – garantimos que sairão de lá mais que satisfeitas. O sabor a água salgada e os ares de frescura são uma constante no lavagante ou lagosta, mas também no camarão de Moçambique, santola recheada, ostras, percebes e ameijoas à Bulhão Pato. Para tudo ficar ainda melhor, só com a ajuda de António Guerreiro, o sommelier que já é tão da casa – trabalha aqui há 23 anos – que parece adivinhar os melhores vinhos e espumantes que acompanham o banquete.

Foi o mesmo António que nos contou que os clientes podem visitar o aquário no subsolo e, se quiserem, escolher o peixe que querem comer. Ficamos ainda a saber que escolher as fêmeas pode sempre ser uma boa opção, por mais pequenas que sejam há sempre a possibilidade de virem com ovas. No piso de baixo, há ainda uma fantástica garrafeira do Porto Santa Maria, uma preciosidade de quase 600 m² com rótulos que vão além das sete décadas do lugar – vimos um vinho do Porto Taylor's de 1930.

Se a curta caminhada abrir o apetite novamente, entre as dez opções de sobremesa que tornam a escolha muito difícil, nós facilitamos e recomendamos o indescritível e fofo Soufflé de Avelã, Gran Marnier com Gelado de Baunilha (€9,50), que leva 20 minutos para ficar pronto. Mas não há melhor forma de terminar esta experiência tão especial do que esperar enquanto se contempla o mar.

O quê? Restaurante Porto Santa Maria. Onde? Estrada do Guincho S/N, Cascais. Quando? Todos os dias das 12h às 23h. Reservas: reservas@portosantamaria.com ou 214 879 450; 914 444 482.