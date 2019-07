Ghosting, Benching, Printing: o dicionário para as novas relações amorosas

Desde que chegaram as SMS e as redes sociais que namorar nunca mais foi o mesmo. A pessoa ora fala, ora deixa de falar, ou então desaparece para voltar meses depois. Há ainda aqueles que não andam nem deixam andar, os que só se lembram que estão sozinhos no tão deprimente domingo à noite e aqueles para quem só é oficial que estão juntos depois de alterarem o estado no Facebook. Todos estes fenómenos das relações têm nomes, e nós compilámo-nos num guia, por ordem alfabética, para que nada do que diz respeito às relações modernas lhe passe ao lado.

Benching

Isto acontece quando a pessoa com quem tem estado deixa de querer estar consigo pessoalmente, mas continua a contactá-la por SMS e redes sociais.





Caspering

Com o nome inspirado no fantasma Casper, do filme com o mesmo nome, esta é uma alternativa ao ghosting. Neste caso uma alternativa supostamente amigável, já que ao invés de ignorar, a pessoa é honesta em relação ao que sente para depois desaparecer completamente da sua vida. Aqui, a pessoa que desapareçe não quer parecer o mau da fita. No fundo, é uma versão mais avançada de ghosting.





Catch and Release

Isto é uma tática comum nas pessoas que adoram a conquista. Assim que conseguem o que querem e começam a ficar apegadas, ficam aborrecidas e terminam a relação.



Cuffing Season

Este termo refere-se ao inverno, época do ano em que as pessoas solteiras procuram comprometer-se numa relação. (Sentiu isto?)





DTR

Significa "define the relationship" e é equivalente à "conversa" em que o casal define a sua relação.





FBO

Este termo significa "Facebook Official" e, para alguns, é a partir deste momento que a relação se torna oficial.



Freeclimbing

Quando vai ao Google e a todas as redes sociais pesquisar o nome da tal pessoa, mas com todo o cuidado para não deixar um "gosto" em lado nenhum, pois mesmo que o desfaça a pessoa vai receber a notificação.





Ghosting

Ghosting acontece quando a pessoa com quem conversa ou namora deixa simplesmente de falar sem razão aparente e sem avisar ou dar qualquer justificação. Simplesmente, puff!, e desaparecem. Isto normalmente significa que o outro lado tem medo de dizer que não quer que a relação evolua (ou é, simplesmente, uma pessoa cobarde).





Haunting

Sabe a pessoa que simplesmente desapareceu? O haunting acontece quando essa pessoa reaparece. O problema é que não fala consigo, segue-a nas redes sociais ou apenas deixa "gosto" nas suas publicações.





Printing

Printing acontece quando o freeclimbing não corre bem e, durante a pesquisa nas redes sociais, acidentalmente deixa "gosto" numa publicação. O pior é quando se trata de uma foto publicada em 2013.





Sexting The Waters

Quando se quer aventurar no mundo do sexting, mas tem receio de ser demasiado direto e ser afastado, começa com conversas subtis que dão a entender o que pretende, mas espera que seja a outra pessoa a dar o primeiro passo.





Slow Fade

Também esta situação é semelhante ao ghosting, mas, ao invés de cortar a conversa de uma vez, a pessoa vai gradualmente falando menos até que simplesmente desaparece.





Sunday Night Fever

Dizem que o domingo à noite é a altura da semana em que as apps de encontros são mais concorridas. Normalmente, as pessoas estão sozinhas neste dia em que se recarregam as baterias para o começo da semana. Ora isto leva a que procurem formas de falar com alguém ou de conhecer pessoas para sair e começar uma relação.





Talking

A mais simples de todas. Quando alguém diz que "fala" com alguém, isso significa que estão numa relação casual.





Tuning

Este termo é frequentemente confundido com benching e significa que a pessoa é vaga e evita conversar sobre os sentimentos, mas está, na verdade, romanticamente interessada.





The Lemming

Este é o amigo solidário que vai terminar a sua relação, mesmo que séria, assim que um amigo termina um relacionamento.





Thirst Trap

Este termo diz respeito à foto publicada nas redes sociais com o propósito de chamar a atenção.





Zombieing

Acontece quando a pessoa desaparece da sua vida de uma vez (ghosting), mas depois regressa sem avisar. Enquanto no haunting a pessoa dá sinais da sua presença através de ações subtis nas redes sociais, no zombieing, telefona ou aparece num local onde esteja e quer voltar para a sua vida.