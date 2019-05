Estes cocktails são a desculpa perfeita para ir ao Feitoria em junho

Há sempre razões de sobra para ir ao Feitoria, o restaurante galardoado com uma estrela Michelin no hotel Altis Belém, mas ainda bem que existe mais uma. Em junho, com as temperaturas mais altas e a imaginação a fugir para as tardes de verão, a cozinha do chef João Rodrigues uniu-se à Schweppes para oferecer um menu especial.

De 1 a 30 de junho, os clientes poderão optar por uma experiência de fine dining com pairing de cocktails criados por profissionais da marca com as suas opções de água tónica. Para começar, é servido um sumo de maçã-verde e couve, para limpar o palato e prepará-lo para cada delícia que chegará à mesa.

Depois dos gulosos amuse-bouche do Feitoria, provamos o atum Rabilho, caviar, daikon e caldo fumado. O segundo prato, a lula de toneira e manteiga de ovelha, é acompanhado pelo refrescante cocktail Orgulho Feroz, feito de sumo de laranja, Martini Fiero e tónica com um toque de lima. Para os dois pratos que se seguem, tanto o carabineiro do Algarve como o peixe da lota de Peniche (no nosso caso salmonete), bivalves e arroz Carolino de salicórnia queimada, o pairing de cocktail é feito com o viciante Sherry & Ale, com sumo de laranja, vodka, ginger ale e tónica com lima – a definição de verão em dois pratos. Chegando às propostas de carne vermelha, fazemos uma pausa nos cocktails e bebemos um vinho tinto Vale das Areias, que casa perfeitamente com a vaca Arouquesa com batata, cogumelos da estação e trufas. Terminamos com o irreverente "pastel de nata" do chef, para descobrir com um mocktail floral e fresco, feito de xarope de rosa, puré de líchia, sumo de limão e tónica de lima.

Doca do Bom Sucesso - Altis Belém Hotel & Spa, Lisboa.De 1 a 30 de junho, de terça-feira a sábado das 19h às 23h.€150 com cocktails.21 040 02 08 ou através do site