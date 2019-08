Este é o novo parque temático da Universal em Orlando

A Universal Orlando Resort anunciou que está a aumentar o seu portfólio de parques temáticos. O novo Epic Universe será o quarto parque da empresa de entretenimento em Orlando, nos Estados Unidos da América.

Ainda sem data de inauguração, o parque já está em construção e terá três mil quilómetros quadrados, o que fará com que a Universal praticamente duplique a sua área total no estado da Flórida. Ainda não foram anunciadas quais serão os temas do novo parque, mas sabe-se que a nova área também contará com um centro de entretenimento, hotéis, lojas e restaurantes.

"Nossa visão para o Epic Universe é histórica. Ele será construído com base em tudo o que fizemos e se tornará o parque temático mais imersivo e inovador que já criamos. É um investimento no nosso negócio, na nossa indústria, nos nossos membros da equipa e na nossa comunidade", declarou Tom Williams, diretor-geral da Universal, em comunicado à imprensa.

© A empresa está a investir cerca de €142,7 milhões junto ao governo local para a extensão da rodovia Kirkman até a área em que o novo parque estará localizado | © Universal Orlando Resort



O Epic Universe juntar-se-á ao Islands of Adventure, Universal Studios e Volcano Bay – este último mais recente, aberto em 2017. Para interligá-los, a empresa está a investir US$160 milhões, cerca de €142,7 milhões, junto ao governo local numa parceria público-privada, para este trabalhar na extensão da rodovia Kirkman até a área em que o novo parque estará localizado.

Desde a inauguração do parque Universal Studios, a 7 de junho de 1990, a Flórida ganhou mais de US$73 bilhões, aproximadamente €65 mil milhões na sua economia, segundo um estudo feito pelo professor de Economia da Universidade da Flórida Central Sean Snaith. A previsão é que só o novo Epic Universe contribuirá com US$11,5 bilhões, quase €10,2 mil milhões.