Este é o melhor pastel de nata de Lisboa

Fica na zona do Castelo de São Jorge, em Lisboa, a pastelaria Santo António, onde se prova "O Melhor Pastel de Nata" da capital. A vencedora do concurso deste ano participou pela primeira vez na prova. João Santos, técnico de pastelaria e responsável pelo fabrico dos pastéis de nata, recebeu a distinção surpreendido com o reconhecimento em menos de dois anos desde a abertura da pastelaria.

O segundo e terceiro lugares de 2019 foram atribuídos às pastelarias Aloma, de Lisboa, e Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, respetivamente. O júri avalia características como o aspeto, que deve ser "apetecível e dourado, sem estar queimado", o equilíbrio entre o crocante da massa e a textura do creme, que não devem ter gostos excessivos a canela, limão, baunilha, ou outras essências. A repercussão do concurso "O Melhor Pastel de Nata" tem sido cada vez maior e este ano, a 11ª edição voltou a bater o recorde de inscrições com 34 estabelecimentos a participar.

O processo de avaliação inclui duas provas de pré-seleção, realizadas em dias diferentes, até chegar aos 10 melhores pastéis de nata de Lisboa, que se juntarão aos dois primeiros classificados da edição anterior. O prémio foi criado pelo gastrónomo Virgílio Gomes como uma iniciativa de promover um dos doces mais famosos do mundo. O concurso "O Melhor Pastel de Nata" é realizado em decorrência do festival Peixe em Lisboa, está de regresso ao Pavilhão Carlos Lopes até este domingo, 14 de abril.