Esta é a suíte de hotel mais cara do Mundo

A suíte Empatia e tem dois andares, mesas de massagem, um jacúzi com vista para a famosa avenida Strip, uma coleção de arte privada e espaço para 52 pessoas. Damien Hirst quis celebrar a ligação entre amigos e com a cidade, reunindo aqui algumas das suas obras.





À entrada, vemos dois tubarões touro (‘Winner/Loser') construídos na parede. O bar curvo de 13 lugares tem por cima duas vitrinas com a peça Here for a Good Time, Not A Long time e o artista criou mais quatro peças emà cidade do pecado, como Casino Royale, 10 painéis monocromáticos de borboletas em telas pintadas sobre vidro, ou a peça The Winner Takes It All, uma mala grande com diamantes, ou Money, um armário cheio de comprimidos de diversos tamanhos e formas.

Para além destas peças icónicas, o toque do artista britânico está nos mais ínfimos dos pormenores: no fundo da piscina, estão mosaicos de borboletas enquanto as paredes de vidro em redor têm desenhos de comprimidos, mesmo ao estilo de Las Vegas.

Esta é o segundo projeto do artista britânico para o Palms Casino e Resort. O bar do hotel também é da sua autoria e conta com a peça icónica The Unknown (Explored, Explained, Exploded), um tubarão dividido por três tanques de água azul vibrante.