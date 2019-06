Está aberta a época dos petiscos: fomos a’O Quintal provar novos pratos e aprender uma receita

Empreendedora nata e criativa por natureza, Margarida Breia trabalhou quase três anos na indústria farmacêutica, mas sempre se imaginou proprietária do seu próprio negócio. Apaixonada pelos momentos passados à volta da mesa, largou a profissão para se dedicar à restauração. Assim nasceu O Quintal, o restaurante de petiscos que é um sucesso no bairro da Ventura, Amadora, desde que abriu, em dezembro de 2016. "Este espaço pertencia a um restaurante que ficou para trespasse no verão de 2016, era uma tasca tradicional de cozido à portuguesa à quarta-feira (…) quis manter o nome O Quintal, porque na verdade isto era um quintal."

Como uma boa petiscaria à portuguesa, não faltam os pratos imprescindíveis a uma mesa de partilha. A cargo do chef David Coelho, a cozinha surpreende com propostas tradicionais com um toque de irreverência como é o caso da morcela assada com migas de batata doce, doce de tomate e azeite de tomilho (€5,90), ou do atum braseado com tomate, pepino e manjericão (€5,90) mas também de surpresas como to ártaro de corvina com azeite, flor de sal, coentros e malagueta (€7,90). Há sempre os obrigatórios ovos rotos (€4,90), gambas salteadas com alho e coentros (€6,90) ou o queijo de ovelha gratinado com orégãos (€6,90). Para quem prefere deixar os petiscos para outro dia, há pratos de carne e peixe com propostas igualmente tentadoras para os gastrónomos, como corvina grelhada com legumes salteados (€14,90), bacalhau com broa de milho, grelos e batata a murro (€13,90) ou bochechas de porco estufadas com açorda de coentros (€13,90). O melhor, quando chegamos aos doces, é o fator surpresa: só sabemos o que há no dia, mas é tudo promissoramente delicioso. Para acompanhar a refeição, e em bom português, o vinho é a escolha certeira, até porque a seleção da garrafeira d’O Quintal vai de Norte a Sul do país.

Receita do chef David Coelho

Corações de alface grelhados com vinagrete de legumes (quatro pessoas)

Ingredientes:

- Corações de alface 500 gr

- Pimento vermelho

- Pimento amarelo

- Cebola roxa

- Coentros

- Azeite

- Vinagre

- Mel

- Sal

- Pimenta preta



Preparação:

Grelhar os corações de alface e reservar.

Para o vinagrete de legumes cortar os legumes todos em cubos bem pequenos e picar os coentros. Juntar o azeite, o vinagre, o mel e temperar com o sal e a pimenta. Mexer bem até que todos os ingredientes estejam todos incorporados. Colocar o molho por cima dos corações de alface e está pronto a servir. Fácil e apetitoso…

Saudações Gastronómicas,

David Coelho



Onde? Rua Bernardim Ribeiro, 5 B, Amadora, Lisboa. Reservas: 214 930 380