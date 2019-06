Entre o mar e a terra, a maré leva-nos até ao “Ato”

Em julho, faz precisamente um ano que o restaurante Ato abriu pela primeira vez as suas portas no nº 7 do Largo do Regedor, em Lisboa. O restaurante integra-se na fachada do hotel O Artista, edifício onde outrora residiu o ator português Vasco Santana (conhecido por filmes como A Canção de Lisboa, 1933, ou O Pátio das Cantigas, 1942). E é ao ator que O Artista presta homenagem, da decoração ao conceito do restaurante. Imerso em luz natural e com uma decoração contemporânea, mas com detalhes vintage, o Ato é a direção a seguir para uma refeição que percorre as diferentes influências da gastronomia portuguesa, na qual os produtos locais são sempre privilegiados.

Com a cozinha a cargo do chef Pedro Almeida, o Ato apresenta uma carta de verão fresca, saborosa e inesperada. Há uma seleção dedicada apenas aos mariscos, onde saltam à vista pratos (para partilhar ou não) como ameijoas "à bulhão pato" (€14,80), gambas à guillo (€12,30) ou carabineiro nas brasas (€29,50). Dos clássicos portugueses, a escolha vai para a açorda de camarão com gambas, pão, alho, coentros, malaguetas e gema de ovo (€19,80), para o lombo de bacalhau à lagareiro com batatas a murro, emulsão de cebola e couves grelhadas (€17,50) ou para a presa de porco alentejano com migas de berbigão (€22,25). Para quem prefere pratos mais ligeiros, as saladas são a aposta certeira: a de camarão, manga e cajú (€15,50) não poderia ser mais exótica. Nos pratos vegetarianos, destaca-se o delicioso risoto de beterraba (€19,80). Chegados ao "ato final", na lista de sobremesas é, também, evidente a homenagem ao ator Vasco Santana, com "O Vasco e a plateia do aplauso", uma panacota de pipoca e caramelo salgado (€6).

Onde? Largo do Regedor 17, Lisboa Quando? Todos os dias, das 12h30 às 23h Reservas 21 116 60 99