Eis os artistas mais ouvidos durante o sexo, segundo um novo estudo

1. The Weeknd

2. Trey Songz

3. Usher

4. Drake

5. Jeremih

6. Rihanna

7. Beyoncé

8. Miguel

9. Two Feet

10. Partynextdoor

As 10 músicas mais ouvidas durante o sexo



1. All The Time - Jeremih

2. Often - The Weeknd

3. Earned It - The Weeknd

4. Birthday Sex - Jeremih

5. Neighbors Know My Name - Trey Songz

6. Don’t - Bryson Tiller

7. Wicked Games - The Weeknd

8. Slow Motion - Trey Songz

9. Pony - Ginuwine

10. The Hills - The Weeknd & Call Out My Name - The Weeknd.

Esta é umaque, no mínimo, desperta alguma curiosidade. Graças às plataformas musicais como a Spotify, é possível consultar as listas que os utilizadores fazem por iniciativa própria e que muitas vezes se tornam virais. As lista das 10 músicas mais ouvidas durante oe dos 10 artistas mais ouvidos durante o sexo foram compiladaa pela marca de lingerie Pour Moi, e reveladas pelo The Huffington Post . A marca analisou dados da, abrangendo mais de 300 mil canções, a partir de listas de reprodução como "date night", "get it on", "sex playlist" e " Netflix and chill ".Thesão alguns dos nomes que lideram a primeira lista, enquanto na segunda são as letras explícitas sobre sexo do artista Jeremih que atraem os ouvintes.