Diana Silva, a produtora vinícola que usa a casta mais mal-amada da Madeira

Tem 33 anos, é a mais jovem produtora da Madeira, fala com um entusiasmo contagiante do seu trabalho e não se preocupa em ferir "susceptibilidades" - que é como quem diz quebrar os preconceitos estabelecidos no negócio vinícola. Falamos de Diana Silva, natural do Funchal, uma jovem produtora de vinhos que só usa a casta tinta negra (a mais plantada na Madeira e, há quem diga, prima da famosa pinot noir). Apesar de lhe terem dito várias vezes que seria um erro e um capricho fazer vinho apenas com esta casta, que durante muito tempo só era usada em conjunto com outras para acrescentar volume aos chamados "fortificados" (como o da Madeira), Diana foi em frente. É que esta casta era (arriscamo-nos a dizer que continua a ser) a mais desdenhada do arquipélago. Assim nasceu o Ilha, um vinho DOP da Madeira.

"Isto é A Guerra dos Tronos em vinho, eu estou a conquistar terras. Tem sido uma constante luta, mas acaba por ser desafiante porque temos conseguido fazer um bom trabalho. Quanto mais falam mais me dá força para continuar", começa por explicar Diana, em jeito de graça, antes de contar o seu percurso. "Estou na área do vinho há 15 anos, quase 16, trabalhei em restauração, gestão comercial, vendas e marketing. Venho de comunicação e turismo no Estoril, depois fiz uma pós-graduação em marketing de vinhos, a seguir fiz outra em gestão e direção comercial, e por fim enologia" conta.

Este é o segundo ano de produção dos vinhos Ilha, a marca fundada por esta produtora, cujas uvas provêm maioritariamente da zona de São Vicente. "Compramos uva e crescemos bastante, no ano passado fizemos onze mil garrafas e este ano dezassete mil. "A parte mais crítica deste negócio é de agosto para a frente por causa da vindima mas não só – porque os viticultores começam a ver que a uva está pequena e em setembro começam a regar se nós não formos lá. Quanto maior a vinha, mais cara" conta Diana, sobre um dos maiores desafios deste negócio.

Afinal, Diana é a produtora que compra as uvas mais caras na Madeira. "E sou a mais pobre! Sou a única que não tem sangue azul, o meu é mesmo vermelho, provavelmente n'A Guerra dos Tronos dos vinhos era a Arya Stark" ri-se, sublinhando sobre o facto de este, o mundo dos viticultores e dos produtores, ser ainda muito masculinizado, sobretudo na Madeira.

O desafio mais difícil? "Sempre as uvas, penetrar na Madeira e conseguir arranjar uvas, convencer os viticultores a venderem-me a mim. E este ano tentaram boicotar-me, talvez porque as coisas me correram bem [no ano anterior]. Houve um momento em que eu não tinha uvas, foi a Justino's [Madeira Wines, um dos maiores produtores de vinho da região] que me salvou. No ano passado vendemos toda a nossa produção" conta, com alguma emoção. "Não me importo de partilhar isto porque foi a realidade, porque em plena vindima achei que não ia ter uvas. Visitei todas as vinhas da Madeira a pé, entrava nas vinhas à procura de uvas (via a maturação, levava para laboratório e fazia análises). O meu marido disse-me para esquecer, para ir embora, que não fazia mal. E eu disse: nunca. Procurei e encontrei as uvas que queria."

Sobre esta casta, Diana ri-se ao falar das críticas e obstáculos que lhe puseram quando anunciou que seria a única que a ia usar nos seus vinhos. "Esta casta é mal-amada, toda a gente a odeia, é a bastarda. Até há dois anos atrás ninguém a tinha no rótulo, eu adoro a casta, é a Molar de Colares, e para mim é um clone de pinot noir (há quem diga que não) porque tem 9.5 moléculas de ADN do pinot noir, tem a cor e identifica-se como tal."

Contrariando a tendência, Diana apresenta o nome desta casta bem visível, a vermelho, nos rótulos das garrafas da trilogia deste ano. Além do Ilha Tinta Negra Rosé, do Ilha Branco – "o primeiro Blanc de Noirs" da Ilha da Madeira" -, e do Ilha Tinta Negra Tinto, com apenas 12% (qualquer um a €19,90) este ano a produtora apresenta novidades especiais. Uma delas é o Ilha Verdelho (€23,90), um verdelho com alto teor de acidez, mas menor maturação alcoólica, por ser proveniente de uma vinha de altitude, em São Vicente. Outra é o Ilha E 2017 (‘E’de experiência, €20,99) que originou 1.064 garrafas e que é oresultado da crença da produtora nesta casta.

Este é, sem dúvida, um convite inusitado a descobrir a ilha da Madeira, feito por quem acreditou no seu terroir e o fez, acima de tudo, com paixão.

Os vinhos Ilha encontram-se em algumas garrafeiras, tais como a Garrafeira Nacional e a Garrafeira Imperial, no Clube Gourmet do El Corte Inglés e em alguns restaurantes de topo como o 100 Maneiras e o Belcanto.