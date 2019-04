Descubra as estrelas com quem partilha o signo

1 – Carneiro, 21 de março a 19 de abril:

A mulher Carneiro é regida por marte e o seu elemento é o fogo. Corajosa, sincera e conquistadora, quando se foca num objetivo é imparável. Pode, assim, identificar-se com a capacidade de Lady Gaga para gerir vários projetos ou com a voz poderosa de Emma Watson, sempre empenhada em defender a igualdade de género. Como primeiro signo do zodíaco, a sua energia jovial e divertida não deverá ser confundida com ingenuidade. Estas personalidades fortes lembram nomes como Mariah Carey ou Reese Witherspoon.

2 – Touro, 20 de abril a 20 de maio:

A teimosia é intrínseca às personalidades deste signo, um dos melhores amigos do zodíaco. As mulheres Touro gostam de comer bem, de apreciar a simples beleza das coisas e de fazer tudo o que lhe traga prazer. Governadas por Vénus, a Deusa do Amor, têm uma força e determinação inerentes, como comprovam nomes como Gal Gadot que deu vida a Mulher Maravilha no filme com o mesmo nome ou Uma Thurman, uma das mulheres fortes dos filmes de Tarantino.

3 – Gémeos, 21 de maio a 20 de junho:

Vistas como seres celestiais, as personalidades deste signo têm um charme jovial que seduz todos à sua volta – Stevie Nicks, Nicole Kidman e Octavia Spencer são símbolos perfeitos destes seres inteligentes e sociáveis, apaixonados pelas palavras e pela força das ideias. Apesar de terem má reputação, por terem duas caras em certas situações, conseguem sempre ver os dois lados de qualquer situação e fazem questão de dar o benefício da dúvida aos outros.

4 – Caranguejo, 21 de junho a 22 de julho:

Representadas pelo caranguejo e governadas pela Lua, as nativas deste signo são generosas e sensíveis. Precisam sempre de se sentir protegidas e valorizam a segurança acima de tudo, mas isso não as impede de brilhar. Criativas e perseverantes, as nativas de Caranguejo podem ser inseguras, porém, tornam-se nas melhores versões de si mesmas quando são capazes de falar sobre a sua vulnerabilidade, como no caso de Diana de Gales ou Selena Gomez.

5 – Leão, 23 de julho a 22 e agosto:

Representadas pelo rei da selva e governadas pelo sol, estas mulheres têm uma força incomparável. Tal como demonstra a escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, têm a capacidade de cativar milhões com a sua força de vontade e criatividade, e são sempre o centro das atenções. Generosas e corajosas, adaptam-se a qualquer ambiente e saem vencedoras – Meghan Markle derrubou várias barreiras e integrou-se elegantemente na família realeza britânica por exemplo. Outras celebridades a destacar são a determinada Jennifer Lawrence ou a energética Jennifer Lopez.

6 – Virgem, 23 de agosto a 22 de Setembro

As Virgem são conhecidas pela sua atenção ao detalhe e perfecionismo. Não é, por isso, surpresa que Beyoncé, Michelle Williams ou Pink sejam nativa deste signo. São mulheres que precisam de tempo para si, longe da luz da ribalta, para recarregarem as suas energias e voltarem mais fortes do que nunca. A sua natureza é orientada para os detalhes, têm habilidade para se manifestar e o desejo de fazer o bem pode levar a que coloquem demasiada pressão sobre si mesmas.

7 - Balança, 23 de Setembro a 22 de outubro:

Inteligentes e apaixonadas, estão em constante busca pelo equilíbrio e a harmonia em tudo o que fazem. Governadas por Vénus, são capazes de ultrapassar constantemente os seus objetivos, tal como Serena Williams no campo de ténis, Kate Winslet no cinema ou Alexandria Ocasio-Cortez na política. O seu amor pela beleza das coisas faz com que as pessoas o confundam com narcisismo, mas nem sempre é o caso.

8 – Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro:

Este signo é capaz de grandes feitos quando se empenha. A intensidade e determinação leva as mulheres Escorpião a atingir o topo dos topos, como acontece por exemplo com Hillary Clinton. Passam por várias transformações ao longo da vida, por isso mesmo que encontrem problemas são capazes de os ultrapassar, como aconteceu com Winona Ryder ou Julia Roberts.

9 – Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro:

Guiadas por Júpiter, o planeta do sucesso, as mulheres deste signo não têm limites e adoram os prazeres da vida. São um dos signos do Fogo: carismáticas e cheias de vida como no caso de Chrissy Teigen. Uma nativa de Sagitário sente-se no seu melhor quando tem liberdade para cultivar e explorar a sua arte, como acontece com mulheres como Janelle Monaé, Taylor Swift ou Tina Turner.

10 – Capricórnio, 22 de dezembro a 19 de janeiro:

Signo da Terra, as mulheres Capricórnio tornam-se autênticas heroínas quando se focam nos seus objetivos. Shonda Rhimes, a criadora de séries como Anatomia de Grey, ou Kate Middleton, duquesa de Cambridge, são personalidades carismáticas que o demonstram estas aptidões. Determinadas e inteligentes, são capazes de mudar o mundo, como Michelle Obama, sempre com as suas ideias e projetos próprios.

11 – Aquário, 20 de janeiro a 18 de fevereiro:

A revolucionária do zodíaco. A nativa de Aquário é independente e original e não só sonha mudar o mundo como é capaz de o fazer. Alicia Keys questionou várias vezes os estereótipos de Beleza da indústria da música, tornando-se um exemplo para milhões de raparigas. Já Jennifer Aniston é defende frequentemente a igualdade de género em Hollywood. As nativas de Aquário não temem o desconhecido e são visionárias, humanistas e progressistas, tal como Oprah Winfrey.

12 – Peixes, 19 de fevereiro a 20 de março:

Vivem num mundo próprio, de intensas emoções, e são generosas e sensíveis. Como signo da Água, têm uma ótima intuição, são criativas e talentosos, como Rihanna. Com as emoções quase sempre à flor da pele, precisam de encontrar momentos para relaxar. São os filósofos do zodíaco e são capazes de revolucionar o que quiserem, como Ellen Page, uma voz ativa na luta pelos direitos LGBTQ.