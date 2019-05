Conselhos lentos para viver um estilo de vida ‘Slow’

Por Máxima, 07:00

Depois de falar à Máxima sobra a beleza da lentidão e de explicar o a importância de mudar o ritmo de vida para melhor, Carl Honoré partilhou connosco algumas ideias para conseguir ter um estilo de vida mais lento:

1. Agende um ‘tempo de pensamento lento’

Encontre um local tranquilo, desligue-se das redes sociais e concentre os seus pensamentos num problema atual ou em questões estratégicas maiores.

Em momentos aleatórios durante o dia, pare e pergunte a si mesmo se está a fazer tudo rápido demais. Se estiver, respire fundo algumas vezes e retorne à tarefa mais devagar.Antes de enviar um e-mail a alguém, faça uma pausa de dez segundos e pergunte a si mesmo se seria mais eficaz lidar com o assunto pessoalmente ou com um telefonema.

4. Aproveite os espaços lentos

Muitas empresas estão a criar salas silenciosas para meditação, ioga, massagem, oração e até para dormir. Se o seu local de trabalho tiver uma zona tranquila, use-a para descansar e recarregar pelo menos uma vez ao dia.



5. Respire

Quando se sentir apressado e ansioso, pare por um momento e respire fundo algumas vezes para soltar um efeito calmante instantâneo na sua mente e corpo.

meditação inibe a ansiedade e o stress, promove a calma e aumenta a concentração. Isso torna-o mais feliz, mais energizado e mais criativo.

7. Crie momentos para ouvir os outros

Arranje 10 minutos todos os dias para conversar informalmente com um elemento da sua equipa. Ao invés de falar sobre a rotina diária, concentre-se em conhecer melhor essa pessoa: os seus sonhos, hobbies, planos, preocupações, grandes pensamentos.



8. Faça pausas

Faça intervalos regulares no seu horário de trabalho. Defina um temporizador para se lembrar. Mas seja flexível. Se você está no meio de um grande pensamento ou uma conversa importante, adie o intervalo até que esteja pronto.

9. Faça um downsize da sua agenda

Crie uma lista de tarefas pendentes. Analise a sua agenda diariamente para encontrar tarefas que pode abandonar. Uma reunião que pode cancelar? Um jantar do qual se pode esquivar? Mova-o para a ‘lista de tarefas inativas’ e siga em frente.

Faça uma pausa para descobrir quais as tarefas que realmente merecem o seu tempo e atenção no trabalho. Faça isso individualmente e em equipa.Deixe a sua mesa para dar um passeio num espaço verde próximo ou mesmo à volta do prédio. Isso vai relaxar o seu corpo e a sua mente. Caminhar também pode ser uma maneira mais descontraída e íntima de conversar com um colega.Adicione de três a cinco minutos ao tempo de inatividade entre as atividades. Para ajudá-lo a processar, preparar e recuperar o próximo item da sua lista de tarefas.Agende momentos durante o dia para lidar com a caixa de e-mail e outras tarefas online e desligue-se o resto do tempo. Dê instruções sobre como chegar até si numa emergência.

14. Almoce como deve ser

Faça uma regra, sempre que possível, para almoçar longe da sua mesa. Mesmo que seja apenas por 20 minutos.

15. Pare as notificações

Encerre o bombardeio de interrupções, desativando todas as notificações.

16. Alarme mais cedo

Defina o alarme dez minutos mais cedo todas as manhãs para que tenha tempo suficiente para começar o dia num ritmo mais descontraído.

Crie o hábito de dizer "não" pelo menos uma vez ao dia a um convite ou a um pedido para fazer uma coisa por si mesmo ou apenas não fazer nada.Evite a ineficiência da multitarefa, concentrando-se, tanto quanto possível, em fazer uma coisa de cada vez.Escolha uma atividade que o vacine contra o vírus da pressa e o incorpore na sua programação diária. Pode ser leitura, ioga, jardinagem, culinária, pintura, etc.Quando se deparar com uma escolha difícil no trabalho, reserve dois minutos para pensar cuidadosamente. Isso é suficiente para ultrapassar os preconceitos do cérebro, com o objetivo de tomar uma decisão melhor e mais racional.Comece cada reunião com um período de silêncio. Use o tempo para se acalmar, concentrar e preparar os pensamentos. Ao invés de reservar a mesma quantidade de tempo para cada reunião, pense em quanto tempo cada reunião deve ter.Encoraje os funcionários a manterem um cartão de pontos em que documentam a frequência com que desfrutam de uma refeição em família, uma boa noite de sono, uma conversa sincera ou com que libertam a sua criatividade, diminuindo a velocidade. Ofereça incentivos para aumentar os pontos de lentidão.Cite figuras de peso ??que defendam o poder e a sabedoria de desacelerar. Charles Darwin chamou-se a si próprio "pensador lento". Tal como Maryam Mirzakhani, a primeira mulher a ganhar o prémio de matemática mais prestigiado do mundo.Por que não nomear um "empregado mais lento do mês" para fazer com que as equipas pensem sobre os benefícios do descanso, da reflexão ou da conexão com os outros?Encontre citações pró-lentidão e fixe-as nas áreas comuns ou anexe-as a e-mails quando apropriado. Aqui estão três do The Economist para começar:"Esqueça a aceleração frenética. Dominar o relógio dos negócios significa escolher quando ser rápido e quando andar devagar.""Trabalhar o tempo todo é provavelmente um sinal de que é incapaz de delegar, não de que é um herói invencível.""Multitarefa frenética – navegar na internet enquanto vê televisão – é uma fórmula para a distração, ao invés de uma boa gestão."Para inspirar a sua equipa a abraçar a "boa lentidão", deve dar o exemplo. Certifique-se de que o vêem a desligar o telemóvel e a dedicar mais tempo a pensar, ouvir e a conectar-se com os outros.Partilhe vídeos curtos de funcionários discutindo os momentos em que a desaceleração os ajudou a produzir melhores resultados.Verifique se sabe o nome dos maridos, mulheres e parceiros de todos os elementos da sua equipa. Se não sabe, talvez precise de desacelerar e passar mais tempo a fazer perguntas e a ouvir.No final de cada dia, planeie o dia seguinte para ir para casa com a mente limpa.Tome notas à mão sempre que possível. Isso leva à uma melhor aprendizagem e retenção do que escrever no teclado.Crie intervalos de tempo específicos para o tratamento de mensagens do escritório em casa – e coloque os seus aparelhos eletrónicos do trabalho numa gaveta o resto do tempo.

32. Jogue o ‘esconde-o-telefone’

Sempre que estiver a conversar com alguém pessoalmente, verifique se não há telemóveis à vista. Isso torna a conversa mais profunda e mais focada.

33. Seja mais verde

Crie ou faça mais uso dos espaços verdes: passar apenas alguns minutos na Natureza é imensamente relaxante.

34. Limite as horas de trabalho

Dê a si mesmo e à sua equipa tempo suficiente para fazerem um refresh e refletirem, mantendo o controlo sobre as horas de trabalho. Incentive todos a deixar o escritório quando o trabalho estiver concluído.



35. Faça puzzles

Espalhe as peças de um puzzle difícil nalgum lugar do escritório. Veja como este se pode tornar um oásis zen para todos que passam.

Quando estiver de férias, programe o seu e-mail do trabalho de forma a excluir todas as mensagens recebidas enquanto estiver fora. Envie uma resposta automática com os detalhes de contacto de quem estiver a substitui-lo durante o período de descanso.Tire 10 minutos para não fazer mais nada além de beber uma chávena de café ou chá. Sem telefones. Sem jornal. Nenhum relatório da empresa.Incentiva toda a sua equipa a monitorizar o uso que faz da tecnologia durante uma semana usando uma app como o Break-Free. A experiência poderá servir de ponto de partida para uma conversa sobre como desconectar com o propósito de se concentrar mais.Da próxima vez que estiver numa conversa cara-a-cara, faça um esforço verdadeiro para ouvir com atenção. Faça muitas perguntas. Traga de volta para a conversa o mais importante do que a outra pessoa disse, usando as suas próprias palavras.