Como lidar com uma separação segundo o signo

Carneiro, de 21 de março a 20 de abril:

Os carneiros são orgulhosos e confiantes, por isso nem lhes passa pela cabeça que alguém pondere deixá-los. Lutam com persistência e até ao fim pelo seu amor. Se forem deixados, podem ter duas atitudes distintas: fingirem que não se importam (João quem?) ou ficarem zangados. Com o ex-parceiro, com a família e com a vida em geral.

Sugestão: Tente aulas de kickboxing para expelir tanta fúria.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio:

Os nativos de touro são firmes e leais, logo, não lidam nada bem com o fim de uma relação que julgavam para sempre. Investem muito num relacionamento e o seu fim, geralmente, não faz parte dos planos. Quando são deixados, a tristeza impera. E a lamúria também. Na verdade estão em sofrimento, sentindo-se inconformados e sob pena de ficar a pensar nesse relacionamento durante anos.

Sugestão: Procure fazer programas diferentes daqueles que fazia com o seu ex. Ir ao restaurante do costume está fora de questão.

Gémeos, de 21 de maio a 20 de junho:

Quando alguém parte o coração dos gémeos, há uma parte da sua personalidade que vai tentar analisar a situação de todos os ângulos possíveis numa espiral neurótica de o-que-é-que-eu-podia-ter-feito-diferente-? E depois há o irmão deste, lógico por sinal, que vê a situação de forma muito racional. Enquanto isto, este nativo vai para a rua. Sai com amigos, conhece pessoas novas e, claro, partilha tudo nas redes sociais. A ideia é tentar demonstrar que não se importam. No entanto, no seu íntimo, podem estar realmente tristes.

Sugestão: Fake it til you make it não se aplica a esta situação. Não há problema em admitir a vulnerabilidade, em doses saudáveis claro.

Caranguejo, de 21 de junho a 21 de julho:

Um relacionamento dá aos caranguejos o conforto de que precisam na sua vida. Por isso, quando este acaba, especialmente se for abruptamente, o típico caranguejo guardará mágoas, não tendo facilidade em perdoar quem o feriu. Remoer também é uma opção. Podem igualmente dizer raios e coriscos do ex a qualquer pessoa com quem estejam. No fundo, estão apenas magoados. Daí que corram para o colo das mães, comam gelado e vejam todas as comédias românticas que encontrarem para se sentirem confortados.

Sugestão: Aproveite esta fase difícil para se conectar ainda mais com a sua família e amigos muito próximos. Eles já conhecem o seu humor instável e vão saber apoia-lo como ninguém.

Leão, de 22 de julho a 22 de agosto:

Os nativos deste signo são românticos incuráveis. Farão, por isso, de tudo para manter a relação. No entanto as coisas podem-se tornar dramáticas, com um acaba e volta constante. Por causa da sua sua tendência para a tragédia, os amigos serão peças fundamentais para estas personalidades. Embora a propensão seja para questionarem o porquê de a outra pessoa não o querer mais, o que o fará sair desse remoinho será (não, não é outra pessoa) um projeto criativo. Será a sua melhor catarse.

Sugestão: Inscreva-se em aulas de escrita criativa ou pintura.

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro:

Perante o fim de uma relação, os nativos deste signo vão ficar muito tempo na fase de análise. Até à exaustão. Vão-se questionar muito e a principal pergunta será: o que poderiam ter feito de diferente. São muito autocríticos, o que os pode desgastar. Como perfecionistas do zodíaco que também são, vão tentar proteger-se, de todas as formas, de uma situação semelhante. O que significa que podem demorar até se entregarem a um novo amor.

Sugestão: Entrar em modo cuidador e ajudar os seus amigos nas questões deles pode ser terapêutico e afastá-lo-á da crítica e autoanálise excessiva.

Balança, de 23 de setembro a 22 de outubro:

Perder a cara metade pode ter um efeito contrário nos signos balança. Ao perceber que a pessoa amada se tornou difícil e, de certa forma, inatingível, isto vai fazer com o interesse aumente. Não implorarão para reatar, mas, sem dúvida, que se vão empenhar para que resulte novamente. Flores e bilhetes são opções mas a ideia principal é tentar melhorar. Esta característica pode ser positiva, pois tentarão aprender com os erros numa relação futura. Apesar disso, quando se entregam à tristeza, o lado mais sombrio deste signo pode piorar.

Sugestão: Mime-se tanto quanto o seu orçamento o deixar. Uma tarde num spa, um fim de semana num turismo rural ou uns dias em Paris.

Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro:

Este signo é muito intenso e o fim de uma relação pode ser pode ser um desafio. Com alguma ironia, é muitas vezes, depois de perder o namorado ou namorada que os nativos deste signo percebem que se tratava de um grande amor. No entanto, isto pode não ser entendido pelo parceitro. Tal como acontece com os caranguejo, guardará mágoas e de quem o deixou triste. Pode ainda tentar um retorno, mas sem nunca perder a pose.

Sugestão: Controle os seus impulsos vingativos e procure focar-se no que a relação teve de bom.

Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro:

Este é o signo otimista do zodíaco, logo poderá ser surpreendido quando confrontado com uma separação. Especialmente, porque não conseguiu prever isso antes. São espíritos livres e entrar num compromisso novamente pode ser difícil para eles, embora estejam muito cientes do seu charme e capacidade de sedução. Essencialmente, uma separação irá mexer com o ego destas personalidades, que não estão habituado a estas andanças. Não gostam, no entanto, de desistir e podem implorar ao outro que volte.

Sugestão: Não se torne demasiado insistente ao ponto de invadir a privacidade do outro. Siga em frente!

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro:

Para os nativos de capricórnio, a qualidade importa mais que a quantidade. Gostam de investir na suas ligações amorosas, levando os relacionamentos a sério e a longo prazo. Assim, embora possam manter uma posição firme por fora, as separações incomodam-nos muito. Até porque já haviam feito planos com o seu parceiro (ele não tem necessariamente de saber) para os próximos 20 anos das suas vidas. Por isso, este será um golpe duro e seguir em frente não será fácil.

Sugestão: Esforce-se por fazer atividades novas, que o tirem da sua zona de conforto.

Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro:

É o signo cool do zodíaco. O que não quer dizer que as separações não o afetem como a qualquer outro. De facto, vai-se resumir tudo a uma questão de energia. Será através do seu corpo e respetiva linguagem que as alterações na vida do aquário serão mais evidentes. Andará nervoso, cheio de adrenalina, falará muito e será o rei do multitasking. Focar-se-á no trabalho, nos outros, no seu cão, tudo menos da dor da perda. Respirar fundo e passar tempo com os seus estimados amigos pode ter aqui um efeito muito positivo.

Sugestão: Experimente meditação ou ioga e volte a fazer voluntariado.

Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março:

Como se sabe, o peixes é um signo bastante sensível, o que poderá suscitar uma preocupação extra por parte dos seus amigos, em caso de separação. Mas também é muito mais forte do que se imagina, com uma surpreendente resiliência interna Está habituado a cuidar dos outros, com toda a sua compaixão, no entanto, nesta fase, é ele que precisa ser cuidado. Existe alguma propensão a vícios, afaste-te disso, neste momento.

Sugestão: Sempre quis ter um animal de estimação e nunca mais era o momento? Aproveite agora e adote.