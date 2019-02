Como é a sexualidade de cada signo

CARNEIRO

Excitante: A mulher Carneiro é impulsiva e com uma vida muito ativa e irrequieta, aventureira e espontânea. No entanto, alimentam-se de paixão, por isso o que mais os entusiasma são explosões repentinas de desejo.

Desinteressante: Como têm um tempo curto de foco, os Carneiro preferem a ação às palavras, esta é a melhor forma de chamar a sua atenção. A falta de humor também é um senão para os Carneiro - precisam de uma boa gargalhada para ficar no mood.

TOURO

Excitante: Com Vénus a governar (o planeta do amor e da beleza), o Touro é o signo mais romântico do Zodíaco. Gostam de ter todos os sentidos alerta e o seu apetite sexual passa por todos eles – visão, olfato, sabor, toque e som. Uma massagem erótica, juntamente com chocolate, vinho, velas e óleos, é uma das muitas maneiras de os levar numa viagem sensorial.

Desinteressante: A mulheres Touro odeiam desleixo e gostam de alguma previsibilidade – são um signo de Terra, por isso sentem-se felizes por poder contar com alguém e confiar que os planos feitos vinguem.

GÉMEOS

Excitante: Como amantes de uma certa dualidade, as mulheres Gémeos gostam de novas experiências sexuais. Têm como planeta governante Mercúrio, que exige boa comunicação entre parceiros. Também gostam de sexting ou dirty talk, uma ótima maneira de iniciar momentos a sós.

Desinteressante: Como aventureira que é, a mulher Gémeos odeia monotonia e estagnação e também não gostar de estar com alguém que lhe roube demasiado a ribalta.

CARANGUEJO

Excitante: Este signo de água é querido e sensível e valoriza muito a intimidade, são meigos e atenciosos. A intimidade e os beijos apaixonados deixam o Caranguejo louco.

Desinteressante: É importante não esquecer que para os Caranguejo as relações têm tudo a ver com reciprocidade e satisfação mútua. Estas personalidades adoram ficar em casa perto dos namorados ou namoradas e fazer programas calmos como jantar e ver o seu filme preferido.

LEÃO

Excitante: Os Leões adoram drama e ser o centro das atenções. Por isso, o que mais excita a mulher Leão é sentir-se desejada e querida, de forma apaixonada e intensa.

Desinteressante: Nunca deixe que as mulheres deste signo se sintam desprezadas. Arrogância e egocentrismo também não a entusiasmam. Apesar de o seu planeta governante ser o Sol, as mulheres Leão aprendem a dominar o seu ego e gostam que os outros façam o mesmo.

VIRGEM

Excitante: As mulheres deste signo gostam de ter vidas sexuais ativas e interessantes. Uma das características que consideram mais sexy é a inteligência e são imaginativas, o céu é quase sempre o limite.

Desinteressante: Valorizam a limpeza e a arrumação, por isso, os parceiros desorganizados não têm muitas hipóteses.

BALANÇA

Excitante: Com Vénus como planeta governante, as Balanças são quase obcecadas pela sofisticação e a elegância – quem quiser conquistá-las, tem de escolher um bom restaurante, um bom vinho e um ambiente bonito.

Desinteressante: Mesmo que amem o lado físico, as Balanças são sempre mais atraídas pela mente, portanto se a conversa antes ou depois do sexo for desinteressante ou simplesmente não existir, não ficarão por ali muito tempo. A rotina é um turn off para este signo.

ESCORPIÃO

Excitante: A energia do Escorpião mistura paixão com intimidade emocional, transformando-o no signo mais sexual do zodíaco. E, sem surpresas, gostam de levar as coisas ao extremo e explorar temas tabu no sexo.

Desinteressante: Ação sem emoção. O Escorpião foca-se na química e na tensão sexual, mas apesar disso, é um signo muito sensível. Portanto se alguém lhes declarar o teu eterno amor no terceiro encontro é provável que não haja um quarto.

SAGITÁRIO

Excitante: Descontraídas e divertidas, as mulheres Sagitário gostam de conhecer personalidades diferentes. Apesar de serem parceiras leais e apaixonadas, não se importa de adicionar umas quantas pessoas à equação.

Desinteressante: Situações demasiado emocionais e íntimas, sobretudo no início de uma relação. Também não se dão bem com pessoas que não experimentam coisas novas.

CAPRICÓRNIO

Excitante: Como o signo mais ambicioso do zodíaco, o Capricórnio gosta de experimentar coisas novas na sua vida sexual. Gostam de interpretar diferentes personagens de ultrapassar certos limites.

Desinteressante: Alguém que só fala e que depois se retrai. Um parceiro inseguro também não agarra a personalidade firme das mulheres Capricórnio.





AQUÁRIO

Excitante: Tudo o que é fora das normas sociais é excitante para a mulher de Aquário. E uma vez que têm o Úrano, o planeta das tecnologias, como governante, adoram brinquedos sexuais – quantos mais melhor.

Desinteressante: Sexo convencional não interessa ao signo menos conformista do zodíaco. E o mesmo é aplicável na simplicidade da relação.





PEIXES

Excitante: Conexões espirituais profundas, como o sexo tântrico, deixam a mulher Peixes interessada. Elas entendem e valorizam a conexão espiritual aliada à sexualidade.

Desinteressante: Estas personalidades gostam de remar rio a cima e de não se sentirem presas.