Comer à beira da piscina, sim, por favor!

Em cima das falésias de Cascais, com o oceano Atlântico a nos encarar e o sol a abraçar, está o charmoso Farol Hotel, que consegue refletir através da sua arquitetura e design o charme da estância balnear a oeste de Lisboa. Aberto ao público, o bar da piscina do hotel tem nova carta e é uma desculpa perfeita para passar horas despretensiosas na mansão restaurada do século XIX, outrora residência do Conde de Cabral, antes das renovações aguardadas para 2020: um spa e um ginásio indoor e outdoor, além da extensão do atual número de quartos, que passará dos 33 para os 40.

Chegar à área da piscina é inevitavelmente abrir um sorriso para os 50 tons de azuis que os nossos olhos vêem. Para abrir o apetite, sugerimos o Fruit over ice, um sumo refrescante de laranja, ananás e morango. "Quando penso numa carta de verão, há muito do meu gosto pessoal e depois pelo que vejo no hotel. Recebemos muitos vegan e vegetarianos, daí ter surgido a tosta de legumes", afirma o chef executivo Hugo Silva, sobre a surpreendente Tosta de Legumes, queijo, chutney de hortelã e coentros com chips de cherovia (€12).

Há uma carta de sushi, mas dificilmente fará falta se pedir a Corvina marinada, com maçã, beterraba, aipo e sorvete de yuzo (€18) ou a Salada de Salmão mi-cuit, com aipo, maçã e ervilhas com molho de iogurte e cebolinho (€16). Opções leves ideais para os dias quentes que se aproximam. E nada melhor para refrescar que uma sangria branca de frutos vermelhos. Claro que também há a piscina, que é de água salgada e também pode ser aquecida, mas para mergulhar é preciso pagar o day use (€50 por pessoa).

Para manter a linha leve, pode servir-se com as Frutas da Época laminadas (€7. Com requeijão, frutos secos e mel €10). "Minha visão em relação à pastelaria é tentar usar o produto mais ao natural possível, ou seja, acho que podemos utilizar o próprio açúcar das frutas em prol da sobremesa", explica-nos Michael Rocha, chef pasteleiro sul-africano que já vive muitos anos cá, do porquê não usa muito o açúcar refinado. Uma ótima opção é o Parfait de Chocolate fresco com sorbet de banana, que mesmo agora para os dias quentes, é intenso e fresco ao mesmo tempo. "Cada vez mais queremos coisas mais leves numa refeição, seja grande ou pequena, a sobremesa fica sempre bem. Se for menos doce, melhor ainda." Não poderíamos concordar mais.

Onde? O Farol Hotel fica na Av. Rei Humberto II de Italia 7, 2750-800 Cascais. Quando? De domingo a quinta-feira das 10h30 às 01h, sexta-feira e sábado das 10h30 às 02h. Reservas: +351 21 482 34 90 ou farol@farol.com.pt.