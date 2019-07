Com a Vila Galé já pode fazer um roteiro pelo património da UNESCO

A Vila Galé associa actividades de cultura às férias de verão, nos meses de julho e agosto, nos hotéis Vila Galé Collection Braga, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Évora e Vila Galé Collection Elvas (este ultimo recentemente inaugurado). Após a classificação do Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, como Património Mundial da Unesco, o grupo Vila Galé lançou uma série de roteiros nesta e noutras cidades portuguesas que haviam tido a mesma distinção.

Assim, poderá querer visitar ainda a Universidade de Coimbra, a Alta Universitária e a rua da Sofia; o centro histórico de Évora ou mesmo a cidade de Elvas e as suas fortificações, ao mesmo tempo que desfruta de uma estadia num dos hotéis já referidos.

Durante estes meses, o preço por noite nestes hotéis inicia-se em 49€ por pessoa, em quarto duplo standard, com pequeno-almoço incluído.

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e possui 25 unidades no território português e mais nove em território brasileiro.