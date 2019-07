Cocktails de verão: aprenda a fazer um bestseller tailandês

O Seen by Olivier e o Sky Bar by Seen, os dois restaurantes e bares que estão no Tivoli Avenida, desafiaram o head bartender do Seen Bangkok, Mochammad Fadli, a vir a Lisboa demonstrar a arte da mixologia. Com as suas vistas panorâmicas sobre a cidade de Lisboa, o rooftop do Tivoli Avenida é o sítio perfeito para beber um cocktail. Desafiada pelo Seen, a Máxima aprendeU a fazer o cocktail "Don’t Call Me Mr. Mule" com o indonésio Mochammad Fadli, originário de Jacarta.

"Estou há 20 anos nesta indústria, já passei por sete países desde os Emirados Árabes Unidos (estive sete anos no Dubai), ao Camboja, onde estive um ano, e a Sidney. Depois abri um pequeno bar na Indonésia com os meus primos, mas voltei a sair para a China, e estive um ano em Pequim e outro em Xangai" conta, sobre o seu percurso. "Hoje estou em Bangkok. Adorei a Austrália porque a cultura da mixologia lá é próxima à da Indonésia. O mais difícil na profissão é convencer as pessoas a provar coisas diferentes, não pedirem apenas o clássico mojito. Às vezes não tem a ver com dinheiro, as pessoas apenas querem ficar na zona de conforto". E o cocktail perfeito? "Tem que ter equilíbrio, não interessa se tem fruta, se é forte ou se é seco, claro que a percentagem [de álcool] tem que estar equilibrada" explica à Máxima. Veja o vídeo e aprenda a fazer o cocktail "Don’t Call Me Mr. Mule".

Receita Cocktail "Don’t Call Me Mr. Mule"