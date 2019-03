Christian Louboutin vai abrir um hotel no Alentejo

O designer francês de 56 anos, que tem uma casa em Melides e uma ligação especial com o Alentejo, está a preparar um projecto ligado à hotelaria. Com a ajuda da arquiteta Madalena Caido, o hotel de Christian Louboutin deverá apostar numa mistura entre o ambiente rural alentejano e a elegância das criações do designer de moda.

"Simples por fora, impactante por dentro", como descreveu o próprio à revista Tatler. "Já estou a comprar mobília, a coleccionar cerâmica e a comprar arte aborígene que gostaria de pôr lá", acrescentou à mesma publicação. Já o restaurante será uma cantina de cozinha orgânica com produtos da estação e um maior foco no peixe e nos queijos alentejanos.

O hotel ficará em Melides e contará com 21 quartos. As obras arrancam no próximo mês e a data de inauguração está prevista para o verão de 2020.